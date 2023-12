Andrey Rublev racconta il progetto "Rublo": "Voglio aiutare i bambini in difficoltà"

© Clive Brunskill/Getty Images

Andrey Rublev, il tennista dal cuore d’oro. Il tennista russo è una sorta di dottor Jekyll e Mr. Hyde, nervoso dentro al campo, uno dei ragazzi più amati dai colleghi fuori dal rettangolo da gioco. Un ragazzo che non vive solo per il tennis, ma che quando ha la possibilità di aiutare le persone in difficoltà, soprattutto i bambini, è sempre in prima linea.

Il russo ad inizio 2023 aveva deciso a sorpresa di abbandonare Nike per indossare il suo nuovo marchio Rublo. Solo pochi fa il 26enne, in un’intervista con Tennis Majors, ha spiegato le nobili intenzioni del proprio progetto.

Rublev spiega gli obiettivi di Rublo

Il numero 5 del mondo ha annunciato che tutti gli introiti raccolti col marchio saranno devoluti ai bambini bisognosi. “È qualcosa che avevo in mente da diversi anni. Non appena ho avuto l'opportunità di realizzarlo, ho colto al volo l'occasione.

Aiutare i bambini è sempre stato importante per me perché, prima di tutto, ho frequentato una scuola pubblica dove c'erano molti bambini che non avevano molte cose” ha spiegato Rublev. Il tennista russo ha raccontato che già da ragazzo esprimeva la sua vena solidale con i bambini in difficoltà.

“Io ero uno dei bambini che vivevano bene. Quando sono cresciuto a scuola, mi sono reso conto che non tutti i bambini avevano queste cose. Ero amico di tutti e se avevo l'opportunità di comprare loro del cibo in più, perché mia nonna mi dava un po' di soldi in più (ride), lo facevo perché ero consapevole che per loro le cose non erano facili.

Quando ho iniziato a viaggiare, ho notato ancora di più come molti bambini non vivano una bella vita, non abbiano nulla, soffrano o siano in difficoltà. Ho pensato perché questo accade, dopo tutto sono bambini, non hanno fatto nulla.

Ho pensato che, quando avrei avuto i mezzi finanziari, mi sarebbe piaciuto fare qualcosa per loro. Ho avuto l'idea dei vestiti e mi sono reso conto che era il modo in cui tutto si incastrava” ha raccontato il nativo di Mosca.

Essere impegnato su due fronti, dentro e fuori dal campo, spesso non è semplice: “Sono un tennista, quindi concentrarsi contemporaneamente su qualcos'altro non è facile, è un grande sforzo. Devi assicurarti che le persone intorno a te non vogliano imbrogliare o prendere i tuoi soldi, è un grande sforzo.

Finché continuerò a giocare, il tennis rimarrà la mia priorità, ed è per questo che ho pensato che, finché sarò un professionista, potrò fare qualcosa con i miei vestiti e potrò dare una mano prima che la mia carriera finisca”.

Infine Rublev ha definito il 2023 il suo anno migliore in termini di crescita sportiva e di risultati. “Sì, è stato il mio miglior anno. Montecarlo è stato un momento molto speciale. Non ci si rende conto di quanto sia speciale solo quando si vince, nei primi due minuti, ma mi sono sentito così solo un paio di volte nella mia vita: quando ho vinto il mio primo torneo ATP e quando ho vinto la medaglia d'oro alle Olimpiadi con Anastasia Pavlyuchenkova. È stato molto speciale” ha concluso il 26enne.