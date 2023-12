Lo sfogo di Simona Halep: "Non ho fatto nulla di sbagliato, sono pulita. È uno choc"

© Vaughn Ridley/Getty Images

È un periodo complicatissimo della carriera per Simona Halep, che è stata provvisoriamente sospesa per doping. La vicenda giudiziaria non si è ancora conclusa e la tennista rumena potrà difendersi nella prossima udienza del Tas in programma a febbraio.

La 32enne nativa di Costanza è tornata a parlare della situazione in un'intervista esclusiva concessa a Euronews, commentando come sta vivendo questi ultimi mesi: "È passato più di un anno ormai e ogni giorno è molto doloroso emotivamente, perché so di non aver fatto nulla di sbagliato e so di essere pulita.

Quindi è stato uno choc per me quando ho ricevuto la lettera che la mia analisi delle urine, solo la mia analisi delle urine, era risultata positiva per una piccola quantità di una sostanza vietata. Sono sempre stato contro il doping.

Sono stata molto esplicita al riguardo, quindi non mi è mai passato per la mente di fare qualcosa del genere in vita mia. Ho lottato con l'aspetto emotivo perché pesava molto sulle mie spalle. Il dibattito sull'argomento ha influito tanto sulla mia salute mentale" ha dichiarato la giocatrice vincitrice di 2 titoli del Grande Slam.

Halep ringrazia i colleghi per il sostegno

"Il supporto è incredibile. I tifosi che mi supportano incondizionatamente significano molto per me. Anche se sto attraversando il momento più difficile della mia vita da atleta, so di essere pulita.

Ho ricevuto migliaia di messaggi positivi e la cosa più importante è che nessuno mi ha mai detto nulla di negativo. Quindi tutti i messaggi erano positivi e questo mi ha dato la forza di continuare a lottare ogni giorno, per riabilitare il mio nome e dimostrare che non avevo fatto nulla di male.

Anche i rivali mi hanno dimostrato il loro sostegno e sono molto grata a loro. Gareggiamo sul campo, ma quando sei nella situazione più difficile loro sono al tuo fianco e ti sostengono. Ricevo molto sostegno anche dalle leggende del tennis che hanno parlato pubblicamente di me" ha evidenziato.