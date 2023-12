Simona Halep rivela: "Con una squalifica di 4 anni penso di ritirarmi"

© Dylan Buell/Getty Images

Nell'udienza del Tas a febbraio proverà a far valere le sue ragioni per scongiurare una squalifica per doping di addirittura 4 anni. Simona Halep ha rilasciato un'interessante intervista a Euronews e annunciato come nel caso le cose andassero nel verso sbagliato dirà addio al tennis: "Penso di ritirarmi perché 4 anni sono tanti, almeno alla mia età.

E per un'atleta che da 25 anni fa questo ogni giorno e dedica la sua vita al tennis e allo sport non so che effetto avrà, credo catastrofico. Se saranno quattro anni, non so come farò. Probabilmente sarà la fine della mia carriera.

E per qualcosa di cui non ho colpe".

Il racconto di Halep

La giocatrice rumena ha fornito la sua versione dei fatti, svelando in breve quali prove porterà avanti per difendersi: "Hanno detto che assumevo apposta questa sostanza per migliorare le mie prestazioni, ma è chiarissimo che ci fosse una contaminazione.

Tre giorni prima dell'analisi delle urine positiva, ho avuto esami del sangue e delle urine negativi. Quindi all'inizio mi dissero che si trattava di una quantità estremamente piccola di questa sostanza vietata e in quei tre giorni non potevo essermi dopata.

Non era mia intenzione e non ho mai avuto intenzione di fare qualcosa di brutto o irrispettoso verso questo sport, perché ho rispettato tutto e ho dedicato la mia vita al tennis. Ho altri principi, quindi non ho pensato di imbrogliare.

Ci sono due cose: la contaminazione - penso che sia un argomento molto forte per me - e la seconda, i campioni di sangue. Ho fatto molti esami e sono risultati tutti negativi, quindi non hanno mai trovato niente che non andasse nel mio sangue. Con queste due questioni, spero di contestare la decisione".