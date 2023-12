Holger Rune e la domanda scomoda su Boris Becker: la dura risposta del danese

© Clive Brunskill/Getty Images

"Non ho bisogno di avere un'opinione al riguardo, l'ho assunto come allenatore non per altro" . Holger Rune ha risposto in maniera onesta a una scomoda domanda postagli sull'attuale coach Boris Becker. L'ex campione tedesco è stato condannato a due anni e mezzo di carcere per bancarotta fraudolenta e ha lasciato il penitenziario HMP Wandsworth nel dicembre del 2022 sfruttando uno dei regolamenti seguiti dalle prigioni britanniche.

Quest’ultimo consente a qualsiasi cittadino straniero che sta scontando una pena fissa ed è eleggibile per l’espatrio dal Regno Unito, di venir allontanato dal carcere ed espulso, fino a 12 mesi prima dal momento di rilascio.

Lo scorso ottobre, Rune ha iniziato a collaborare con Becker e ha allontanato la crisi di risultati proprio grazie al suo aiuto. Il danese è riuscito a staccare il pass per le Nitto ATP Finals - non ha raggiunto le semifinali - e ritrovato il suo vero livello.

Rune su Becker: "Sbagliato giudicarlo, è una brava persona"

"Le persone si preoccupano per la sua condanna? Non lo so. Conosco molti giocatori a cui Boris piace davvero. Io faccio parte di questo gruppo. Non ho bisogno di avere un'opinione al riguardo, l'ho assunto come allenatore non per altro.

È una brava persona. Le persone lo giudicano per quello che è accaduto, ma è totalmente sbagliato perché ha un grande cuore ed è un grande allenatore" , ha dichiarato Rune in una recente interviste e nelle parole riportate da Express.

"Mi ha aiutato molto nell'ultimo periodo, perché ho attraversato un momento complicato a metà stagione. Abbiamo trascorso due settimane di off season a Monaco e abbiamo svolto un ottimo lavoro. Sono entusiasta per il futuro" .