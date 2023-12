Camporese e la vittoria dell'Italia: "Non è stata un'impresa. Non è la vera Davis"

© Clive Brunskill/Getty Images

Tra i diversi e variegati punti di vista espressi sulla "nuova" Coppa Davis, risulta particolarmente interessante ricordare quello ribadito in più occasioni da uno dei protagonisti del Tour. Si tratta di Alexander Zverev, che ha criticato dal primo istante la scelta presa inizialmente dall'ITF di affidare la più importante manifestazione a squadre al Gruppo Kosmos.

La società fondata nel 2017 da Gerard Piqué, ex calciatore del Barcellona, ha rivoluzionato la Davis introducendo le Finals in un'unica sede, annullando nella maggior parte delle sfide il fattore casa e diminuendo sia il numero di partite che di set giocati.

"Il format va cambiato, sono uno che mantiene la mia parola. Non gioco in Davis da più di due anni e anche per questa stagione non sarò presente. Voglio vincere in futuro la Coppa Davis, ma voglio vincere la vera Coppa Davis e non una competizione ideata da una persona fuori dal tennis" , ha detto Zverev qualche anno fa.

L'ITF ha bruscamente interrotto il rapporto con Kosmos, ma non ha ancora apportato cambiamenti a un formato che potrebbe incidere in maniera negativa sulla Coppa Davis.

Camporese: "Quella dell'Italia non è stata un'impresa"

Anche Omar Camporese - in un'intervista esclusiva rilasciata a Fanpage - ha espresso il suo duro giudizio sul nuovo format commentando il successo ottenuto a Malaga dal team capitanato da Filippo Volandri.

"Credo che non sia stata un’impresa perché la squadra è forte. Ci doveva credere e ci ha creduto. Premessa: questa non è la Davis. Abbiamo vinto sì, ma non è la Davis delle cinque partite, è un torneo.

Abbiamo sempre detto che questo format è orribile, non ti fa avere i sentimenti di quella Coppa Davis vera e propria che si giocava prima. Però l’Italia ha vinto la Coppa Davis, si chiama ancora così" , ha spiegato l'ex numero 18 del ranking mondiale.