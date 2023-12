Tutta la delusione di Simona Halep: "Il mio livello di fiducia è crollato. Spero..."

© Julian Finney/Getty Images

La situazione legata a Simona Halep non accenna a semplificarsi. La tennista rumena non può riprendere a giocare nei tornei agonistici ufficiali Wta per la positività al test antidoping, che l'ha portata a un lungo processo senza al momento ottenere nulla di concreto in suo favore.

È passato oltre un anno ma non è ancora chiaro se la 32enne riuscirà a tornare nel circuito: nel mese di febbraio è in programma l'udienza del Tas. Nel frattempo, la battaglia sui social della vincitrice di 2 titoli del Grande Slam prosegue: il canale Euronews trasmetterà un'intervista esclusiva rilasciata dall'atleta nativa di Costanza, che racconterà come sta affrontando la spinosa vicenda e naturalmente la sua versione dei fatti.

È già emersa qualche piccola anticipazione sulle dichiarazioni di Simona Halep. Ecco un breve estratto: "Ho dedicato tutta la mia vita al tennis, so che non avrò mai più 25 anni quindi chiudere la mia carriera in questo modo sarebbe catastrofico.

In questo momento il mio livello di fiducia è crollato, ho smesso di lavorare con Patrick Mourtaoglou e la sua accademia da quando è successa questa cosa. Vedremo cosa succederà in futuro. Spero di potermi fidare di nuovo di qualcuno come prima" ha evidenziato.

La giocatrice non potrà che attendere trepidamente la discussione in tribunale del caso, sperando di avere notizie positive in merito.

This teaser for Simona Halep's interview with Euronews Romania was just aired. The full interview can be seen at 23:30pm Romanian time tonight.

I will share the full thing once it is released. pic.twitter.com/BmZboVcPQn — Romanian Tennis (@WTARomania) December 15, 2023