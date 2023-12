Leylah Fernandez racconta il suo momento buio: "Avevo perso la mia identità"

© Hector Vivas/Getty Images

Il Canada ha vinto qualche settimana fa Billie Jean King Cup per la prima volta nella sua storia. Un successo che porta il nome di Leylah Fernandez, tra le principali artefici. La giovane tennista vincitrice di tutti i suoi incontri di singolare nella fase finale ha raccontato quella incredibile settimana: “È stata una settimana incredibile, ricca di emozioni.

Siamo andati a Siviglia con l'obiettivo di vincere il torneo, sapendo di avere un'ottima squadra. Heidi è un'ottima allenatrice per noi. Mi ha incoraggiato e mi ha indicato i punti chiave nelle partite importanti. Sono felice di aver vissuto questa esperienza con le ragazze e il team di supporto", ha confessato in un'intervista a RDS.

Tuttavia il suo anno non è stato esaltante. Un solo titolo al WTA 250 di Hong Kong è un magro bottino per un talento di tale livello. La 21enne ha provato a raccontarlo: “Non è stata una stagione molto buona per me.

Mi darei un 4 su 10 se devo essere sincera.

Leylah racconta le difficoltà affrontate quest'anno

Ho perso la mia identità sul campo da tennis. Volevo cambiare il mio tennis e questo non mi ha aiutato. Ho perso molto al primo e al secondo turno, ma sono molto fortunato ad avere dei genitori onesti con me.

Mio padre e il mio allenatore, Jorge, mi dicevano che ero persa sui campi, che non mi divertivo più come prima. Durante le sessioni di allenamento con mio padre ho iniziato a riscoprire il piacere di giocare un buon tennis.

Non pensavo solo a colpire la palla con forza. Ho iniziato a divertirmi con le volée, i drop shot e gli slice. Penso che questo si sia visto alla fine dell'anno con un titolo di singolare", ha detto. Il trionfo alla BJKC sembra aver acceso nuovamente un fuoco dentro di lei: “Mi ha dato molta fiducia per la pre-stagione, per ricominciare ad allenarmi e sperare di giocare bene nel 2024", ha concluso.