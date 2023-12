Draper alza l'asticella: "Voglio raggiungere il livello di Jannik Sinner e Alcaraz"

© Clive Brunskill/Getty Images for ITF

Jack Draper è uno dei giovani tennisti più talentuosi del circuito. Il britannico quest’anno ha dovuto far fronte a diversi infortuni, che ne hanno limitato in parte la crescita. Il suo talento però non si discute.

Intervistato da Eurosport, il 22enne di Sutton ha espresso la sua ammirazione verso Carlos Alcaraz, Jannik Sinner e Holger Rune, suoi coetanei, che già sono ad un livello altissimo, nonostante la giovane età "I prossimi 'Big Three', se così vogliamo chiamarli.

Saranno loro a portare avanti questo sport”, ha affermato sicuro. “Da una parte sono contento per loro, perché sono giovani e bravi giocatori e capisco quanto ci si debba impegnare in questo sport, soprattutto in giovane età.

Ho un enorme rispetto e ammirazione per quello che stanno facendo. Dall'altro lato, ricordo quando mi sono infortunato alla spalla e stavo guardando Alcaraz che giocava contro Djokovic nella finale di Wimbledon ed è stato frustrante vedere un giovane giocatore raggiungere risultati già così straordinari”, ha ammesso.

Le aspirazioni di Draper

Il tennista inglese vuole raggiungere il loro livello: “Penso di poter trarre ispirazione e imparare da molte cose che questi ragazzi stanno facendo e questo alimenta il mio desiderio di essere anche io in quella posizione.

Sarà interessante nei prossimi anni se riuscirò a non subire infortuni e a fare tutte le cose giuste per vedere se riuscirò a tenere il loro passo. Il mio obiettivo principale è realizzare il mio potenziale.

Che si tratti di diventare un campione del Grande Slam o un top five, un top 10 o un top 20, lo vedremo. Credo che il mio tennis sia abbastanza vicino a questo obiettivo, ma si tratta di farlo con costanza nelle competizioni e di non subire infortuni.

Credo nel mio gioco, nel mio team e nel mio modo di affrontare le cose. Se faccio le cose per bene, posso essere una giocatrice top-20 entro la fine del prossimo anno, quindi questo è il mio obiettivo e la mia aspirazione", ha concluso Draper.