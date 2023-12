Il manager di Nick Kyrgios assicura: "Ha ancora molto da dare al tennis"

© Graham Denholm/Getty Images

Il ritorno in campo di Nick Kyrgios è un rebus piuttosto complicato che lo stesso tennista australiano non sembra voler risolvere. Dopo le ultime dichiarazioni pubbliche, durante l’intervista al podcast On Purpose, nelle quali Kyrgios affermava di sentirsi sempre meno legato al tennis, i dubbi su un potenziale ritiro si erano fatti sempre più insistenti.

Il manager del 27enne australiano, Daniel Horsfall, ha messo a tacere le voci di un imminente ritiro del suo cliente, vittima di un infortunio, dichiarando che il finalista di Wimbledon 2022 ha ancora molto da dare.

Le parole di Horsfall

Durante un’intervista a SEN, il manager ha dichiarato: “Credo che il filmato provenga dal podcast di Jay Shetty.

Nick è stato molto aperto ed emotivo con Jay, e credo che abbia visitato alcuni demoni del passato. Ma di sicuro tutte le cose che ha detto, come l'esaurimento, gli infortuni o gli interventi chirurgici, sono vere. È tutto vero.

Ma, come dire, continuerà a lottare, sente di avere ancora molto da dare”. Horsfall ha assicurato che Kyrgios tornerà in campo quando sarà al 100%. “È una battaglia costante ogni giorno.

Possiamo avere una settimana molto buona, un giorno molto buono o un mese molto buono e poi il giorno dopo potrebbe esserci qualcosa che ci fa deragliare completamente. Si tratta solo di assicurarsi di prendere ogni giorno e di dare il meglio di sé.

Siamo stati a Los Angeles di recente e con i suoi infortuni, se non gioca, fa del suo meglio per recuperare” ha spiegato il manager. Horsfall ha poi aggiunto: “L'ho tenuto molto occupato, l'abbiamo mandato all'estero, ha iniziato a girare un suo talk show, ha fatto una grande campagna di pubbliche relazioni e sta facendo cose attraverso la sua fondazione.

Si sta attivando e continua ad essere coinvolto nel tennis. Sta facendo il possibile per rimettere in sesto il suo corpo prima di tornare in campo e giocare davanti al pubblico. Si tratta solo di trovare quell'equilibrio che ti permetta di non sentirti, come si suol dire, prigioniero del gioco”.

Il manager ha infine concluso: “Come si fa a trovare l'equilibrio tra la possibilità di giocare e quella di essere felici allo stesso tempo? Credo che al momento stiamo facendo un buon lavoro nel trovare questo equilibrio per Nick”.