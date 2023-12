Lorenzo Musetti: "Il talento non basta. L’obiettivo è riprendersi la top 20"

© Clive Brunskill/Getty Images

A incidere sul giudizio complessivo della stagione disputata da Lorenzo Musetti sono probabilmente gli ultimi mesi del 2023. Il talento di Carrara ha raccolto una sola vittoria dal torneo ATP 500 di Pechino alle Davis Cup Finals - dove ha comunque trionfato con l'Italia - e perso sei partite consecutive.

All'età di 21 anni, però, può capitare di non riuscire a superare un momento difficile e imbattersi in una crisi di risultati. Molti appassionati di tennis hanno criticato il suo operato dimenticando quanto di buona fatto sulla terra battuta e sull'erba.

Musetti ha ottenuto una prestigiosa vittoria ai danni di Novak Djokovic a Montecarlo staccando il pass per i quarti di finale e si è spinto fino alle semifinali a Barcellona cedendo solo al set decisivo contro Stefanos Tsitsipas.

Anche al Roland Garros, l'italiano ha fatto il massimo ed è stato eliminato da Carlos Alcaraz agli ottavi.

Musetti: "Il talento non basta. L'obiettivo è riprendersi la top 20"

A Stoccarda è arrivata la prima vittoria su erba, superficie su cui ha giocato pochissimo; così come i primi quarti.

Stesso andamento al torneo del Queen's, che lo ha visto arrendersi a Holger Rune. Nonostante qualche critica di troppo, Musetti ha le idee chiare in vista della prossima stagione e ha aggiunto al suo team una figura molto importante.

Si tratta dell'ex capitano azzurro Corrado Barazzutti che affiancherà coach Simone Tartarini. In un'intervista esclusiva rilasciata ad OA Sport, Musetti ha spiegato: "Sì è vero, sono stato riempito di critiche come purtroppo accade quando si perde qualche partita di più… In Italia funziona così purtroppo.

Si sa bene che con il talento e basta non si raggiunge il top. Dovrò impegnarmi di più a raggiungere una continuità maggiore durante l’anno in termini di livello e risultati. L’obiettivo per ora principale è riprendersi la top 20, poi si parlerà di altro…” .