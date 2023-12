Nuovo attacco di Nick Kyrgios a Boris Becker: il messaggio sui social

© Graham Denholm/Getty Images

Non scorre buon sangue tra Nick Kyrgios e Boris Becker, che hanno dato vita in questi ultimi giorni a un dibattito molto acceso sui social network. Tramite il nuovo account OnlyFans e alcune interviste concesse recentemente, il tennista australiano sta esprimendo la sua opinione su una serie di temi del tennis attuale.

Il nativo di Canberra ha fatto un paragone fra i giocatori di oggi e quelli del passato, spiegando come ora sia uno sport completamente diverso: "Ho visto Becker e non dico che non fossero tutti straordinari ai loro tempi, ma pensare che sarebbero stati bravi quanto gli atleti di oggi è assurdo" è la considerazione lanciata dal 28enne, che ha riflettuto sul rendimento e la velocità del servizio cresciuta a dismisura, così come la velocità del gioco.

Il nuovo attacco

Dopo la piccante replica del tecnico tedesco ("Parli di uno sport che odi. Puoi parlare su OnlyFans di quello che vuoi, ma non di tennis"), Kyrgios è tornato all'attacco stavolta in un post pubblicato su X: "Una cosa è certa: non sarò seduto qui tra 20-30 anni a sostenere che potrei competere e confrontarmi con i nuovi ragazzi del circuito.

È sicuramente una questione di ego" ha dichiarato l'australiano, che trova il modo di far parlare di sé anche nei periodi in cui è fermo ai box per infortunio.