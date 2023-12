Il grande rimpianto di Gael Monfils: "Sono stato molto fortunato, ma... "

© Dean Mouhtaropoulos/Getty Images

Possedere un immenso talento nell'epoca dei Big 3, spesso, non è bastato. Sono numerosi i tennisti che non sono riusciti ad aggiudicarsi uno dei più importanti torneo del circuito perché costretti costantemente a misurarsi con tre leggende del calibro di Roger Federer, Novak Djokovic e Rafael Nadal.

Lo svizzero si è ritirato lo scorso anno a causa dei continui problemi al ginocchio e ha emozionato tutti gli appassionati di tennis alla Laver Cup. Il serbo, anche quest'anno, ha imposto il suo dominio conquistando tre tornei del Grande Slam e siglando il record di successi alle ATP Finals.

Nadal, invece, tornerà in campo in Australia dopo essersi infortunato proprio a Melbourne.

Il grande rimpianto di Gael Monfils

Uno dei giocatori che ha dovuto fare i conti con i Big 3 è porta il nome e il cognome di Gael Monfils.

Il francese non ha realizzato il sogno di vincere uno Slam, ma ha sempre avuto il merito di divertire gli spettatori a suon di incredibili colpi e prestazioni. Il grande rimpianto di Monfils non riguarda tanto il fatto di aver condiviso la stessa era di Federer, Djokovic e Nadal raccogliendo meno di quanto potesse, ma il numero di infortuni e i mesi trascorsi lontano dai campi di gioco.

"Sono stato super fortunato nella mia carriera. Sarebbe difficile dire di provare rimpianti, ma forse avrei potuto divertirmi ancora di più" , ha dichiarato Monfils in un'intervista rilasciata al quotidiano britannico The Independent.

"È semplicemente pazzesco, a dire il vero, continuare a giocare. Non ho nulla da dimostrare" . L'obiettivo del francese è qualificarsi per i Giochi Olimpici di Parigi 2024. "Dico sempre che Parigi è magica e, ovviamente, è un posto speciale. Se riuscissi a qualificarmi per le Olimpiadi sarebbe fantastico, per il resto vedremo cosa succederà" .