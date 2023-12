Bottini ricorda Roger Federer: "Manca al Tennis. Era diverso da Djokovic e Nadal"

© Reuters

"Ho avuto la fortuna di condividere molti momenti con lui, sì, ma anche con Novak Djokovic e Rafael Nadal. Ma l'assenza di Roger si fa sentire e ci manca. Era un giocatore diverso". Con queste parole rilasciate al quotidiano argentino La Nacion, Dante Bottini, ex allenatore di Grigor Dimitrov, Kei Nishikori, Nicolas Jarry.

ha spiegato il vuoto lasciato nel circuito dovuto all'assenza di Roger Federer, ritiratosi poco più di un anno fa, nella cornice della Laver Cup. Secondo il coach, la sola presenza del fuoriclasse svizzero era percepibile, influendo anche nelle dinamiche di spogliatoio: "È stato lui a dare una svolta dopo l'era di Sampras e Agassi.

Non so come spiegarlo, ma i tornei erano diversi quando c'era Roger. Il tennis va avanti, ma quando entrava nello spogliatoio la gente rimaneva un po' senza parole, lo guardava. Aveva una presenza, incuteva rispetto solo camminando, non solo giocando a tennis.

Dopo di che, era un uomo normale, divertente e con senso dell'umorismo. Era un fenomeno", ha dichiarato ammirato Bottini.

Le parole di Federer

Recentemente il 20 volte campione slam si è esposto al canale CGTN Sport sui due rivali di sempre, Djokovic e Nadal: "Sono stato davvero felice e fortunato a giocare contro di loro.

Spero che Rafa possa tornare ad un gran livello nella prossima stagione e spero che Novak possa continuare fin quando possibile, avere entrambi ancora in lizza e al vertice nel circuito è solo un bene per il nostro sport", ha chiosato l'elvetico.

Parole che descrivono un rapporto, quello tra i 'Big 3', che sembra essere davvero sereno. Roger ha detto addio da tempo al mondo del tennis ma continua ad essere presente nel circuito e anche quest'anno più volte è intervenuto su ciò che accade durante la stagione. Quel che è certo è che i Big Three hanno fatto e resteranno nella storia di questo sport.