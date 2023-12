Boris Becker, che bordata a Nick Kyrgios: "Parlasse di Tennis su OnlyFans"

© Clive Brunskill/Getty Images

Le parole di Nick Kyrgios fanno sempre discutere. Qualche giorno fa l’australiano aveva rilasciato delle dichiarazioni che hanno poi fanno nel giro di poche ore il giro del web. “Ho osservato Boris Becker e non dico che non fossero bravi ai loro tempi, ma dire che oggi sarebbero altrettanto bravi è assurdo.

A quei tempi, quello che veniva considerato un grande servizio viaggiava intorno ai 197 o 200 km/h. Oggi ci sono persone come me, capaci di servire a 220 km/h con precisione e costanza. È uno sport completamente diverso ora", disse in un'intervista rilasciata a The Athletic, "Non sto dicendo che questi giocatori non avrebbero trovato il modo per adattarsi al tennis moderno, ma se vuoi giocare il serve & volley oggi devi servire costantemente a 220 km/h", ha poi concluso.

La bordata di Becker

Non è tardata ad arrivare la risposta dell’ex tennista tedesco, ora allenatore di Holger Rune. Il 6 volte campione slam ha risposto in maniera molto piccata, invitandolo a farsi da parte e non parlare di situazioni che non gli spettano: “Nick sta facendo un sacco di rumore sul tennis ultimamente!

Perché parla di uno sport che apparentemente odia? Nick non ha mai vinto un Grande Slam come giocatore o allenatore (uno in doppio), quindi da dove deriva la sua credibilità? Sta cercando di paragonare le generazioni...

Laver contro Federer, Borg contro Nadal, Sampras contro Djokovic!?!! Non cito nemmeno McEnroe, Connors, Lendl, Agassi, Courier, Edberg, Wilander, Kuerten, Bruguera, Rafter, Hewitt e molti altri... Parli su Only Fans di quello che vuole ma non di tennis", ha scritto indispettito tramite un post su X.