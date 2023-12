Simona Halep si difenderà dalle accuse di doping: "Dimostrerò la mia innocenza"

© Vaughn Ridley/Getty Images

Lo scorso agosto, a seguito degli Us Open 2022, arrivò una notizia che scosse il mondo del tennis femminile. Simona Halep risultò positiva al roxadustat, una sostanza proibita che avrebbe alterato le sue prestazioni.

In seguito la rumena è stata ritenuta colpevole di irregolarità sul suo passaporto biologico, portando a due le accuse. La 32enne di Costanza avrebbe dunque infranto le violazioni del Tennis Anti-Doping Programme (TADP) e nel settembre 2023 l'International Tennis Integrity Agency (ITIA) ha stabilito che la Halep avrebbe scontato una sospensione di quattro anni per doping.

È però notizia di qualche giorno fa che l’ex numero uno presenterà la sua difesa alla Corte Arbitrale dello Sport (CAS) nel febbraio 2024, per salvaguardare la propria innocenza dalle accuse di doping.

Il 12 dicembre l'organizzazione con sede in Svizzera ha reso noto sul suo sito ufficiale che il caso della 32enne sarà discusso in tribunale tra il 7 e il 9 febbraio del prossimo anno.

Halep potrà dimostrare la sua innocenza

Queste le sue dichiarazioni a margine di questa importante novità: “Sono contenta di avere l'opportunità di presentare e dimostrare la mia innocenza davanti a un tribunale indipendente", ha dichiarato sollevata.

La due volte campionessa slam ha sempre sostenuto, in merito alle accuse, che all'origine della positività ci fossero degli integratori alimentari dai quali non è mai emersa la presenza del farmaco: “Sono sempre stata attenta a ciò che metto nel mio corpo e non ho mai preso qualcosa senza controllare.

Non c'era motivo per me di prenderlo: avrebbe funzionato contro di me. Non è una sostanza in grado di aiutarmi", dichiarò.