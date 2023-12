Dal ranking al servizio: Tartarini svela gli obiettivi di Lorenzo Musetti per il 2024

© Clive Brunskill/Getty Images

Il 2023 non è stata una stagione facile per il giovane talento azzurro Lorenzo Musetti. Mentre il connazionale Jannik Sinner ha guidato in alto il tennis italiano il tennista di Carrara ha vissuto alti e bassi e soprattutto dopo la stagione su terra battuta è letteralmente crollaro, scivolando anche dietro in classifica.

Per questo motivo Musetti ha annunciato una nuova collaborazione: insieme allo storico coach Tartarini Lorenzo potrà contare sull'ex capitano della Nazionale azzurra di tennis Corrado Barazzutti, uomo di esperienza e che può regalargli grandi consigli.

Proprio Tartarini ha parlato di questo e di tanto altro ai microfoni di TvPlay. Ecco nello specifico le sue parole: "Abbiamo iniziato la preparazione per la nuova stagione l'8 Dicembre e siamo qui fino al 22. Lorenzo è ripartito con entusiasmo nonostante una stagione non finirà benissimo ma la Davis gli ha dato stimoli per ripartire.

Sono pochi giorni ma sono davvero intensi". A differenza di tanti altri tennisti Lorenzo comincerà prestissimo la stagione e il 26 Dicembre già disputerà il torneo Atp di Hong Kong, cominciando prima della tournée australiana".

Parlando di Musetti Tartarini non ha dubbi: "Lorenzo è tra i tre tennisti più tecnici del circuito ed è comunque un aspetto importante. Ha un gran rovescio ad una mano, un colpo fluido e spettacolare, sembra che non faccia mai fatica.

Obiettivi? I suoi obiettivi sono molto alti ma quello primario è rientrare nella Top 20. Non vuole crearsi aspettative elevate ma visto la sua qualità è giusto che debba puntare in alto. Per il 2024 vogliamo migliorare al servizio e alla risposta, oltre alla struttura.

Dobbiamo lavorarci". Lo storico coach di Musetti ha parlato anche del tennis che caratterizza il suo assistito: "Lorenzo deve creare qualche accelerazione in più, lui è bravo nel rallentare ma nell'era moderna serve difendere e giocare scambi lunghi.

Lui ha tante variazioni ma il suo tennis è più per gli anni '80, nell'era moderna le pallone vanno veloci e secondo me dovrebbe avere una base solida".