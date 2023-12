Volandri: "È stata una vittoria sociale più che sportiva. Siamo felici e orgogliosi"

© Fran Santiago/Getty Images

Il 26/11/2023 Filippo Volandri è diventato il secondo capitano azzurro a trionfare in Coppa Davis dopo Nicola Pietrangeli. Per l'ex tennista italiano, quest'anno, non è stato semplice gestire tutto ciò che è accaduto fuori dal campo.

A rendere più complicato il cammino dell'Italia ci hanno pensato una serie di eventi, soprattutto alla vigilia della fase a gironi di Bologna. La rinuncia di Jannik Sinner e l'esclusione di Fabio Fognini hanno infatti alimentato le polemiche e contribuito a creare un clima poco sereno.

Grazie alle vittorie contro Cile e Svezia, gli azzurri hanno comunque conquistato le Finals. Sinner ha fatto parlare, come sempre, il campo trascinando il suo team verso il secondo storico trionfo. L'amministrazione comunale di Livorno ha accolto e premiato Volandri al Palazzo Comunale con una speciale pergamena.

Volandri e il successo in Coppa Davis: "Ho capito il valore di questa vittoria"

"Rientrando da Malaga ho capito il valore di questa vittoria. Siamo stati tutti ricoperti di un affetto enorme, quasi inaspettato, tanto da dipingere quella che abbiamo ottenuto quasi una vittoria sociale più che sportiva: siamo felici e orgogliosi di aver regalato un sorriso agli italiani.

Anche chi non aveva mai visto prima una partita di tennis è stato incollato ai televisori, a testimonianza di quanto sia stato sentito ciò che siamo riusciti a fare. Abbiamo ed ho attraversato alcuni momenti difficili, ma la mia famiglia e tutti coloro che lavorano con me mi hanno permesso di cercare di essere il miglior capitano possibile, raggiungendo questo grandissimo obiettivo con la tenacia, l'orgoglio e la voglia di non mollare mai che da sempre caratterizza noi livornesi" , ha spiegato Volandri nelle parole raccolte da Livorno Today.

"Quando abbiamo perso per 3-0 contro Canada nella prima giornata abbiamo visto il burrone vicino, ma è proprio da lì che è nato ciò che ci ha permesso di raggiungere l'obiettivo. Da quella settimana, per la prima volta, abbiamo utilizzato la parola 'famiglia': abbiamo creato un gruppo vero diventando squadra più velocemente di ogni più rosea aspettativa" .