Galimberti su Nardi: "Allenamenti con Sinner? Bisogna imparare da quelli forti"

Dopo l'esperienza vissuta alle Next Gen ATP Finals, Luca Nardi ha deciso di apportare significativi cambiamenti alla sua squadra e sede di lavoro. Il giovane talento azzurro ha infatti lasciato la Baratoff e optato per la Galimberti Tennis Academy di Cattolica.

Giorgio Galimberti, ex numero 115 del mondo, sarò il suo allenatore e ha ben pensato di costruire un team completo. Ad aiutare Nardi saranno: il preparatore atletico Matteo Baldini, Marco De Rossi, il fisioterapista Frank Musarra, il dottor Piero Benelli e il video analista Simone Bertino.

In una lunga intervista rilasciata a SuperTennis, Galimberti ha raccontato il progetto edificato intorno a Nardi e rivelato il primo vero obiettivo.

Galimberti su Nardi: "Obiettivo top 100. Allenamenti con Sinner? Parliamo di un fenomeno"

"La collaborazione è nata dall'interesse di Luca che si trovava in Giappone.

Mi ha chiamato la madre che ha fatto un po' da filtro iniziale. C'è stato un primo, poi un secondo appuntamento di valutazione di quella che poteva essere la mia interpretazione del progetto Luca Nardi" , ha spiegato Galimberti.

"Luca ha un contratto con l'Accademia, e questo vuol dire entrare a far parte di una famiglia. Il rapporto principale sarà con me come coach- Abbiamo parlato solo di obiettivi tecnico-tattici, non di ranking o risultati.

Ovvio che il primo step è l'ingresso in top 100" . Nardi ha avuto la possibilità di allenarsi con Jannik Sinner ad Alicante negli ultimi giorni. "Parliamo di un atleta giovane, fenomenale, che ha bruciato le tappe.

Luca tiene occhi e orecchie ben aperti, e anche io da allenatore cerco di cogliere i dettagli del suo lavoro con il team. Non si finisce mai di imparare, e si impara da quelli forti. Loro certamente lo sono" , ha concluso Galimberti.