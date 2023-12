Davydenko getta ombre su Carlos Alcaraz: "Per loro il tennis passa in secondo piano"

© Clive Brunskill/Getty Images

Carlos Alcaraz e Rafael Nadal saranno protagonisti il 3 marzo 2024 del primo incontro d'esibizione in diretta streaming su Netflix. Una novità assoluta che dimostra quanto la società statunitense voglia investire nel tennis, dopo la produzione della serie tv "Break Point", prodotto dedicato alla diffusione dei retroscena che accompagnano la stagione di alcuni dei migliori giocatori del circuito.

La partita - denominata "The Netflix Slam" - si disputerà a Las Vegas presso la Michelob Ultra Arena del Mandalay Bay Resort and Casino: “Sono molto emozionato per la mia prima partita a Las Vegas, una delle città più iconiche e divertenti al mondo.

Sono anche molto entusiasta di giocare con il mio connazionale Rafael Nadal . Sono sicuro che sarà una fantastica serata", ha dichiarato il giovane tennista spagnolo.

"Per loro il tennis passa in secondo piano"

Intanto in un'intervista rilasciata al sito russo Championat, Nikolay Davydenko ha creato non poche polemiche gettando ombre su Alcaraz la cui tendenza agli infortuni negli ultimi periodi è stata piuttosto frequente e preoccupante.

“Per me Alcaraz è un giocatore molto strano.Succedono perché nell'accademia di tennis spagnola c'è un enorme carico di lavoro fisico. Prediligono un allenamento fisico soprannaturale. Danno più importanza a questo che al tennis.

Per loro il tennis passa in secondo piano”, ha detto l’ex numero tre del mondo. “Dicono che bisogna prima correre e poi iniziare a giocare dall'altra parte del campo. Il corpo non può sopportare uno sforzo supplementare.

Naturalmente è troppo presto per avere il primo infortunio a 20 anni. ma ne seguiranno altri: è una catena”, ha esclamato il russo.