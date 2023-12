Filippo Volandri sulle critiche subite da Jannik Sinner: "Non ci ho mai pensato"

© Clive Brunskill/Getty Images

Lo scorso 26 novembre l’Italia conquistò il suo storico secondo titolo della Coppa Davis. Un successo atteso 47 anni, che ha fatto sognare i tanti tifosi occasionali e non, che hanno seguito con grande passione lo splendido percorso degli azzurri a Malaga.

Il capitano Filippo Volandri ha condotto un gruppo, il cui giocatore più rappresentativo, Jannik Sinner, ha saputo trascinare i compagni ad un successo che rimarrà nella storia. A poco meno di 3 settimane da quella immensa gioia, Volandri è intervenuto a margine di un convegno dal titolo "Medicina e Scienza dello Sport" di "Orizzonti della Medicina", tenutosi martedì all'Uni Camillus di Roma.

In questa chiacchierata l’ex tennista ha parlato di più temi, dal mattatore Sinner a Matteo Berrettini, motivatore del gruppo, pur non essendo sceso in campo, fino al grande escluso, Fabio Fognini. Ecco quanto riportato da Eurosport: “Matteo al seguito della squadra azzurra in Davis è stato un plus, con lui saremo più forti, così come con Sinner e Musetti che cresceranno.

Hanno un ottimo rapporto. Sono ragazzi semplici che si vogliono bene ed è un gruppo che si è unito più velocemente del previsto", ha affermato.

"Jannik con me ha più presenze di tutti"

Sulle possibilità di bissare l’anno prossimo si è espresso così: “Dipenderà da tanti fattori perché Francia, Stati Uniti, Spagna stanno migliorando, la Russia tornerà a giocare.

Noi siamo molto giovani ma c'è grande ottimismo". Su Sinner invece non ha mai avuto dubbi: “Non ho pensato nemmeno per un secondo di non riconvocarlo dopo le polemiche per il suo forfait a Bologna. Jannik aveva dato la sua disponibilità fino alla partita con Zverev, poi ha avuto problemi.

Lui è quello che ha più presenze in Nazionale con me". Infine sull’esclusione di Fognini, che tante polemiche ha generato: "E' stata una scelta che nasce come un problema tecnico, soprattutto fisico", ha concluso.