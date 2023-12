Holger Rune sogna in grande: "Voglio essere una leggenda"

© Valerio Pennicino/Getty Images

Il 2024 tennistico si prospetta un’annata spettacolare, tra conferme, consacrazioni e voglia di rivalsa. Tra i tennisti da tenere d’occhio c’è sicuramente il danese Holger Rune, che si appresta a vivere una stagione da protagonista.

Il numero 8 del ranking Atp, che nella stagione appena trascorsa ha raggiunto la finale sulla terra di Montecarlo e Roma, vuole sicuramente compiere lo step successivo anche negli slam, dove è riuscito a spingersi fino ai quarti di finale del Roland Garros e di Wimbledon.

In uno speciale in due puntate a lui dedicato, andato in onda su "Uncovered", il magazine ufficiale dell'ATP, il danese si è raccontato, parlando dei suoi prossimi obiettivi sportivi.

Holger Rune si racconta

Il 20enne danese ha manifestato chiaramente la sua voglia di entrare nella storia del tennis.

“Voglio essere una leggenda, ricordato come un grande giocatore, una grande persona, un grande atleta. Sono un perfezionista, in allenamento soprattutto. In partita non tanto ed è un bene. Perché in partita non conta tanto quanto bello sembri un colpo, ma trovare la soluzione per vincere.

Se sei in una giornata no e insisti a cercare di giocare il colpo perfetto, in poco tempo ti ritrovi sconfitto” ha detto Rune. Per Rune il tennis ha avuto un ruolo fondamentale. “Se guardi al quadro più generale, senza il tennis non sono sicuro che avrei la mentalità che ho adesso, il tennis mi ha reso la persona che sono” ha detto il numero otto del mondo, che poi ha aggiunto: “Sono ossessionato dal tennis, se vuoi diventare il miglior giocatore che puoi essere e non vivi per il tuo sport, se non respiri tennis non penso che potrai mai riuscirci.

Non penso solo al tennis 24 ore al giorno, 7 giorni su sette. Ma 24 ore al giorno, 7 giorni su 7 penso a quello che è necessario per il mio tennis. E faccio ogni scelta in relazione a quello che è meglio per il mio tennis”.

Il danese ha poi concluso: “Non ci sarà mai un nuovo Roger, né un nuovo Rafa, né un nuovo Novak. Ci saranno giocatori nuovi, persone nuove. Sto cercando per questo di mantenere la mia identità”.