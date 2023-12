Nick Kyrgios shock: "Ad Acapulco ho avuto pensieri suicidi, poi ho vinto il torneo"

© Kelly Defina/Getty Images

Il tennista australiano Nick Kyrgios è sempre stato considerato come un personaggio atipico nel mondo del tennis, differente dagli altri e che rappresenta al meglio il concetto di genio e sregolatezza. Un talento indiscutibile ma che spesso non è riuscito a esprimere al meglio le sue qualità ed anzi spesso ha fatto discutere per le sue trovate e dichiarazioni extra tennistiche.

Per Kyrgios il 2023 non è stato affatto semplice, l'infortunio è stato più grave del previsto ed anzi ora Mi k ha confermato che non parteciperà neanche agli Australian Open 2024. Una vera batosta per tutti i suoi fan ed ora in tanti si chiedono quando il tennista farà il suo ritorno nel circuito.

Intanto in queste ore Kyrgios sta rilasciando diverse dichiarazioni ed ha trattato di tanti temi, ecco le sue parole - parlando anche degli obiettivi futuri - nel corso del canale YouTube di Jay Shetty, nel podcast On Porpuse.

Ecco le sue parole nello specifico: "In questo momento mi sento davvero in pace, desidero giocare ancora per uno o due anni, ovviamente giocando al top e alle mie condizioni. Spero di non dovermi sottoporre ad un altro intervento chirurgico, odierei tutto ciò e credo di poter giocare ancora per questo periodo.

Sono umano e interventi chirurgici non sono piccoli, complicano e non poco le cose. Io ora sto in palestra e sto facendo riabilitazione, mi piacerebbe essere come Novak Djokovic o qualcuno che sia sempre in salute ma ci vuole forza e costanza per tornare a giocare a quel livello di tennis.

Prima dell'infortunio stavo concorrendo per vincere Slam e mi piacerebbe tornare a quel livello". Sul rapporto con i media: "Sappiamo che il tennis è uno sport privilegiato per i bianchi e quindi era difficile fin dall'inizio, sono una persona di colore che prova grandi emozioni e con grande personalità.

Anche per tutte cose sono esausto del tennista medio, quando giocavo non lo facevo solo contro l'avversario ma anche contro tutti i media". Infine tornando ad un periodo buio della sua vita Nick ha sottolineato: "Mi trovavo ad Acapulco ed ero in buona condizione ma mentalmente era il periodo più buio della mia vita.

Ad Acapulco ho avuto pensieri suicidi, ero sul balcone del mio hotel e ho pensato davvero a questa cosa. Dieci minuti dopo sono sceso in campo e ho vinto, ho giocato il torneo in maniera incredibile e ho vinto. È stato spaventoso, nessuno sapeva cosa stava succedendo nella mia testa", ha concluso lo sportivo.