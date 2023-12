Nick Kyrgios chiaro: "Il tennis non mi manca, ora posso godermi la vita"

© Florian Eisele-Handout/Getty Images

È uno dei personaggi più influenti del circuito tennistico ma Nick Kyrgios è sempre meno presente in campo. Nel 2023 è stato fuori per quasi tutta la stagione, alle prese con un maledetto infortunio e Nick ha fatto discutere soprattutto per le sue trovate extra campo come l'annuncio negli ultimi giorni di aprire un account Onlyfans.

Tanti i contenuti, non espliciti in quel senso, ma con l'obiettivo di svelare il dietro le quinte del mondo tennistico. Per il campo ci vorrà ancora tempo e negli ultimi giorni Nick ha annunciato che non prenderà parte neanche agli Australian Open 2024, un torneo dove i tifosi di casa lo attendevano e che invece li vedrà gelati.

Nelle ultime ore Kyrgios ha rilasciato un'interessante intervista dove tratterà di tanti temi, ecco le sue parole nel corso del podcast On Purpose di Jay Sherry: "Se mi manca il tennis? Beh per me tutto questo è molto difficile, eppure quando sono lontano dallo sport non mi manca davvero e questo mi spaventa.

Alla fine è come se avessi sempre saputo che la vita ha tante altre cose da offrire e con il tennis sei in viaggio per sette o otto mesi all'anno. Vedo a malapena la mia famiglia ed i miei amici, invece ora posso trascorrere tanto tempo con loro e con la mia fidanzata.

In parte mi manca, gioco a tennis da quando avevo sette anni ed è tutto quello che conosco". Il tennista ha ripercorso alcune tappe della sua infanzia ed ha dichiarato: "Odiavo il tennis quando ero giovane, ero paffuto e sovrappeso e mia madre mi disse che dovevo fare qualcosa ed essere più attivo.

Piangevo tutto il giorno e lo odiavo, odiavo essere lì ma il coach mi disse che stavo apprendendo velocemente e così ho avuto la svolta. I miei genitori non avevano nulla ma si sono sacrificati per me e alla fine all'improvviso è arrivato il successo".

Come sempre il tennista, finalista di Wimbledon qualche tempo fa, non ha peli sulla lingua e svela il suo pensiero su ciò che accade in questo sport.