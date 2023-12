Rick Macci si espone: "Carlos Alcaraz è il tennista più veloce che abbia mai visto"

© Valerio Pennicino/Getty Images

A soli 20 anni campione dentro e fuori dal campo. Carlos Alcaraz, nella sua breve ma già vincente carriera ha dimostrato di essere il presente e il futuro del tennis mondiale, collezionando titoli slam e occupando la prima posizione della classifica Atp.

Il due volte campione slam, molto apprezzato dagli altri tennisti del circuito per la sua sportività e il suo carattere, ha dimostrato il suo grande cuore anche fuori dal terreno di gioco. Il 28 dicembre si terrà infatti a Murcia la Carlos Alcaraz Cup, una giornata di partite di esibizione a cui parteciperà lo stesso tennista spagnolo.

Alcaraz affronterà Roberto Bautista Agut in una partita di beneficenza al Palacio de los Deportes, organizzata dalla Regione di Murcia e la Federazione di tennis della comunità. L’iniziativa, oltre al match che vedrà protagonista l'ex numero uno, prevederà altri due incontri: una partita in carrozzina e un incontro di doppio misto.

Il giorno successivo il classe 2003 iberico sarà impegnato a Riyadh contro il numero uno al mondo Novak Djokovic, in un altro incontro di esibizione.

L'ex allenatore e coach di Serena e Venus Williams, ha dato un nuovo punto di vista sul fuoriclasse spagnolo: “In un podcast mi è stato chiesto chi fosse il giocatore più veloce che avessi mai visto.

Risposta facile. Non ne sono sicuro perché non ho avuto modo di vederli. Carlos Alcaraz", ha detto lo statunitense che non è nuovo a esporre su X opinioni che fanno spesso discutere.

