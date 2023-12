Kei Nishikori svela la possibile data del ritorno in campo: ecco le ultime

© Adam Hagy/Getty Images

Kei Nishikori non vuole ancora mollare la presa nel circuito Atp e ha tutta l'intenzione di tornare più forte di prima in campo. Il tennista giapponese ha vissuto gli ultimi anni come un incubo per i diversi gravi infortuni che ha dovuto affrontare.

Il 33enne cercava di tornare al top della condizione fisica nel 2023 ma si è nuovamente fermato ai box: infatti un problema piuttosto importante al ginocchio ha costretto il giocatore nativo di Matsue a saltare il resto della stagione dal mese di agosto.

Una vera sfortuna per il vincitore degli Us Open nel 2014, che al rientro senza avere neppure classifica è riuscito a trionfare nel Challenger di Porto Rico. Quel titolo non ha però significato un periodo di crescita favorevole per Nishikori, che a luglio ha raggiunto i quarti di finale contro lo statunitense Taylor Fritz ad Atlanta prima di dare forfait per i tornei di Washington e degli Us Open.

Le ultime su Kei Nishikori

Kei ha già escluso, come certifica l'attuale entry list e le prime indiscrezioni sulle wild card, un rientro già ai prossimi Australian Open 2024 e ha spostato l'obiettivo di partecipare ai Master 1000 di Indian Wells e Miami.

L'atleta giapponese cercherà di arrivare al massimo della forma con alcuni Challenger di preparazione in Nord America. "Voglio tornare a febbraio o marzo, ho cominciato a vedere la luce alla fine del tunnel" è il commento recentemente del 33enne, che ha fornito un aggiornamento interessante a tutti i suoi fan e agli appassionati.

Anche a inizio del 2022 Kei Nishikori ha dovuto fermarsi a causa di un serio infortunio all'anca, che lo ha costretto a sottoporsi a un'operazione chirurgica. Dopo circa sei mesi di riabilitazione un ulteriore incidente di percorso: un problema alla caviglia ha rinviato di un anno il suo ritorno in campo, comportando l'uscita dal ranking Atp.