Sonego torna a parlare della vittoria in Coppa Davis: "È stata una vera impresa"

Senza Lorenzo Sonego difficilmente l'Italia avrebbe staccato il pass per le Davis Cup Finals di Malaga e, di conseguenza, conquistato per la seconda volta nella storia l'insalatiera. Il piemontese ha avuto un ruolo fondamentale nella fase a gironi e ha riscattato la sconfitta subita nella sfida con il Canada ai danni di Alexis Galarneau nel migliore dei modi.

Sonego ha infatti annullato quattro match point a Nicolas Jarry e vinto anche il doppio con il Cile mantenendo vive le speranza della sua squadra. Con la Svezia, nell'ultima giornata, il 6-4, 6-4 inflitto a Elias Ymer ha spedito l'Italia in Spagna.

Anche ai quarti e in semifinale, Sonego si è messo in mostra aggiudicandosi - in coppia con Jannik Sinner - il doppio decisivo rispettivamente contro l'Olanda e la Serbia.

Sonego: "La vittoria in Coppa Davis è stata una vera impresa"

Dopo aver ricevuto il Premio Ussi-Sportivo Piemontese dell'anno, nelle parole riportate da il quotidiano Il Corriere dello Sport, Sonego è tornato a parlare del secondo incredibile trionfo dell'Italia in Coppa Davis.

"È stata una vera impresa, ora siamo parte della storia e in futuro ci si ricorderà di quello che abbiamo fatto sul campo. È stata una bella emozione e un bel percorso, negli anni scorsi ci siamo sempre andati vicini, dai quarti alle semifinali, siamo sempre stati una squadra competitiva e finalmente quest’anno siamo riusciti ad arrivare fino in fondo.

Per vincere c’è sempre bisogno di un po’ di fortuna ma sono molto soddisfatto di quello che abbiamo fatto. La squadra più temibile era la Serbia, lo sapevamo, e dopo aver perso il primo singolo e con i tre match point per i nostri avversari non eravamo più così convinti dell’impresa. Il miracolo di Sinner ci ha dato nuova fiducia, ci abbiamo creduto fino in fondo