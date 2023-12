Stefanos Tsitsipas rivela: "Non riuscivo ad alzarmi dal letto dopo le ATP Finals"

© Valerio Pennicino/Getty Images

L'avventura di Stefanos Tsitsipas alle Nitto ATP Finals, quest'anno, è durata una partita e tre game. Il greco ha raggiunto Torino in condizioni fisiche precarie e nei giorni che hanno preceduto il suo esordio si era parlato molto di un suo possibile ritiro.

Il tennista di Atene ha comunque voluto darsi un'opportunità e nel primo incontro di Round Robin del Gruppo Verde contro Jannik Sinner ha subito un netto 4-6, 4-6. Tsitsipas, nonostante i problemi, è sceso in campo anche nel match con Holger Rune, ma ha alzato bandiera bianca dopo soli 17 minuti.

Il greco ha lasciato il Centrale tra i fischi dei numerosi spettatori presenti al Pala Alpitour. Tsitsipas ha successivamente spiegato in conferenza stampa che il dolore alla schiena era troppo acuto per continuare a giocare.

Sono state tante le critiche piovute sul 25enne, accusato di aver precluso a Hubert Hurkacz, prima riserva, la chance di competere alla pari con gli altri.

Stefanos Tsitsipas torna a parlare dell'infortunio subito alle Nitto ATP Finals

Nelle parole raccolte da Adelaide Advertiser, Tsitsipas è tornato a parlare dell'infortunio subito nel Torneo dei Maestri e del suo percorso di recupero.

Il greco inizierà la prossima stagione rappresentando il suo Paese alla United Cup con l'obiettivo di preparsi in vista degli Australian Open. "L'infortunio è stato doloroso, davvero doloroso, perché non sono riuscito a finire l'ultimo torneo dell'anno.

Quindi ha avuto un grande impatto sul mio corpo. Nei giorni successivi alle ATP Finals ho avuto difficoltà a svegliarmi e ad alzarmi dal letto. In effetti, il dolore che ho provato per una o due settimane è stato molto forte.Ora la situazione sta migliorando.

Faccio tante cose ogni giorno per ridurre il più possibile il dolore che provo e per tornare alla normalità il più rapidamente possibile. Ci vorrà un po' di tempo. Non sono ancora al 100% " .