Arthur Fils: "Lewis Hamilton e Michael Jordan i miei modelli"

© Adam Pretty/Getty Images

Dall'ultimo atto delle Next Gen ATP Finals agli allenamenti con Rafael Nadal in Kuwait il passo il breve. Arthur Fils ha impiegato pochissimo tempo a trovare il suo posto nel circuito maggiore. Il tennista francese ha inziato il 2023 alla 251esima posizione del ranking ATP e, grazie a una serie di importanti risultati, ha chiuso l'annata da numero 36 del mondo.

Il primo titolo è arrivato a Lione, vicino casa, in un torneo che lo ha visto superare giocatori del calibro di Felix Auger-Aliassime e Francisco Cerundolo.

Fils: "Hamilton e Michael Jordan i miei idoli"

"Sono cresciuto in una cittadina vicino Parigi.

Mio padre è stato il mio primo insegnante di tennis quando avevo cinque anni. Intorno ai 10 anni ho cominciato a prendere il tennis più seriamente, e a 13 o 14 sono andato al centro della Federazione francese" , ha raccontato Fils alla serie Uncovered prodotta dall'ATP e visibile su SuperTenniX.

"Sono un giocatore olto esplosivo. In campo mi piace portare le mie emozioni e molta energia. Fa parte della mia personalità, è importante per me più che per il mio tennis". Fils ha poi rivelato i suoi due modelli da seguire.

"Direi Lewis Hamilton e Michael Jordan quando giocava. Mi hanno fatto capire che il lavoro è tutto. Se lavori bene, otterrai buoni risultati" . Fils si è fermato a un solo passo dal successo alle Next Gen ATP Finals.

A trionfare nel torneo che riunisce i migliori otto under 21 della stagione ci ha pensato un forimdabile Hamad Medjedovic, pupillo di Novak Djokovic. Il campione serbo ha sostenuto economicamente il suo connazionale offrendogli la possibilità di allenarsi in ottime strutture e viaggiare per giocare gli eventi organizzati in tutto il mondo.