"Con Sinner e Alcaraz avremo un tennis spettacolare" - L'ex numero 22 non ha dubbi

© Sarah Stier/Getty Images

Da due anni a questa parte stiamo assistendo ad un cambio generazionale che da qui a poco si completerà. Carlos Alcaraz e Jannik Sinner sembrano essere gli esponenti più accreditati ad ereditare la pesante investitura di fuoriclasse come Novak Djokovic e Rafael Nadal.

Non appena i due pluricampioni slam lasceranno il tennis resterà probabilmente un vuoto incolmabile per tanti tifosi che hanno goduto delle loro battaglie. Intervistato da Tennis Reporter, l’ex numero 22 del mondo Hicham Arazi si è detto molto fiducioso sul futuro di questo sport.

“Penso che il tennis progredirà con Alcaraz, ma anche con Sinner e con la nuova generazione che si sta affermando. Penso che sarà il tennis del futuro. Questa potenza, con più mani, la volée: un tennis completo.

Tra qualche anno avremo un tennis migliore e più spettacolare", ha dichiarato senza esitazioni il marocchino.

"Vorrei vederlo in finale slam con Carlos o Jannik"

C’è chi ancora vede molta differenza, soprattutto nei momenti delicati di tornei come gli Slam, tra Jannik e Carlos, e Novak Djokovic.

Gilles Cervara, coach di Daniil Medvedev, ha recentemente svelato che preferirebbe che il russo incontrasse uno di loro due in una finale Major, piuttosto che il numero uno al mondo: “Posso solo dire che ha giocato tutte le sue finali contro Nadal e Djokovic.

Questa è una grande differenza rispetto ad altri avversari teorici in una finale. Mi piacerebbe molto vedere una finale del Grande Slam con Daniil e qualcun altro, per esempio Carlos o Jannik. Mi interessa molto sapere quale sarebbe il risultato in quel caso", ha dichiarato.