Jack Draper sensibilizza sul tema Alzheimer: "Una malattia terribile"

Quando il tennis diventa un mezzo per sensibilizzare l’opinione pubblica su temi importanti. Gli sportivi vengono spesso considerati macchine perfette, chiamate a dar spettacolo e divertire pubblico e tifosi, risultando un esempio positivo.

Non bisogna però dimenticare che dietro agli atleti si nascondono esseri umani, ognuno con le proprie fragilità, con un potere mediatico sicuramente importante. Anche il tennista britannico Jack Draper, giovane promessa inglese, ha sfruttato la propria voce per lanciare un messaggio di sensibilizzazione sul tema del morbo di Alzheimer, la malattia che dal 2015 ha colpito la nonna Brenda e con il quale Jack e famiglia combattono da tanti anni.

Draper si è unito all'Alzheimer's Society, e in una recente intervista della BBC ha portato la propria testimonianza sul tema.

Le belle parole di Jack Draper sul tema Alzheimer

Nonna Brenda è stata in passato tennista e allenatrice.

“Come ex tennista e allenatore che ha lavorato con molti giocatori di fama nazionale, è stato devastante per me e per la mia famiglia vedere le condizioni di mia nonna peggiorare. Nana è stata una delle mie più grandi sostenitrici durante la mia infanzia e le sono sempre stato molto vicino, ma questa è una malattia che porta via completamente la persona che conoscevi” ha dichiarato Draper.

Il tennista britannico ha espresso tutto il proprio dispiacere per aver visto l’evoluzione della malattia della propria nonna. “Mio padre, che è il principale assistente di Nana, la porta ancora al National Tennis Centre di Roehampton per vedermi allenare, ma non sa chi sono.

E se le mie partite di tennis vengono trasmesse in TV, dice a Nana che sono io, ma non ci pensa più. Questa è forse la cosa più triste per me e per la mia famiglia: non ci riconosce più e non può comunicare con noi.

Nana era una grande sostenitrice del mio tennis e vorrei che potesse vedere e apprezzare tutte le cose che ho realizzato. Per quanto ne so, sarebbe molto orgogliosa di me” ha spiegato Draper. La nonna come fonte d’ispirazione.

“Nel mezzo di un periodo molto triste e difficile bisogna cercare di trovare momenti di risate e apprezzarli. Nana, nelle fasi iniziali e centrali della malattia, riusciva a comunicare, a cantare canzoni e a recitare filastrocche.

A volte era divertente e ridevamo molto. Tuttavia, a distanza di 10 anni non può più fare nulla di tutto ciò, ma se vede un bambino o una bambina piccola, sorride ancora, il che ci fa capire che anche se il suo cervello non c'è più, lei sarà sempre presente nel suo cuore.

So personalmente quanto sia terribile questa malattia e l'impatto che ha non solo sulla persona a cui è stata diagnosticata, ma anche sulla sua famiglia, sui suoi amici e su chi si prende cura di lei. Per questo motivo ho deciso di sostenere l'Alzheimer's Society, perché mi sta a cuore trovare una cura per porre fine alla devastazione causata dalla demenza” ha concluso il giovane tennista britannico.