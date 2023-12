Wozniacki: "È incredibile avere la possibilità di giocare nuovamente in Australia"

© Elsa/Getty Images

Tra i momenti più emozionanti della scorsa stagione è impossibile non inserire il ritorno in campo di Caroline Wozniacki. La campionessa danese ha deciso di riabbracciare il circuito maggiore a oltre tre anni dall'ultima volta e ha mostrato di poter essere competitiva nonostante la lunga assenza.

Wozniacki ha disputato tre tornei: i WTA 1000 di Montreal e Cincinnati e gli US Open. Nei primi due casi ha ottenuto una sola vittoria all'Omnium Banque Nationale contro Kimberly Birrell prima di perdere in due set con Marketa Vondrousova.

A Flushing Meadows, invece, la 33enne ha probabilmente superato ogni aspettative e si è spinta agli ottavi di finale. Solo Coco Gauff, futura vincitrice del torneo, ha posto fine al suo cammino imponendosi al terzo e decisivo parziale.

Wozniacki non vede l'ora di disputare gli Australian Open

Wozniacki, grazie a una preziosa wild card, popolerà il tabellone principale degli Australian Open: l'evento che aveva inizialmente scelto per salutare il mondo del tennis.

"È davvero incredibile avere la possibilità di competere nuovamente in Australia. Quando mi sono ritirata nel 2020, ho davvero pensato che quello sarebbe stato il mio ultimo torneo, la mia ultima partita" , ha confessato la danese al The AO Show podcast.

"C'era un motivo per cui avevo deciso di ritirarmi in Australia, perché è un posto così speciale per me. Sento di avere così tanto sostegno lì, ovviamente è dove ho vinto il mio primo Slam.

Ma eccomi, tre anni dopo, ho capito che ho ancora qualcosa da dare a questo sport. Provo ancora la stessa passione e mi sento abbastanza giovane per fare un ultimo tentativo. Sono davvero entusiasta di tornare a giocare in Australia.

Imparare a fare piccoli passi senza affrettare tutto è stato mentalmente difficile per me. Ma ho apprezzato la reazione del mio corpo e quello che sono stata in grado di fare. Non sapevo quello che sarebbe successo e sono molto orgogliosa. So cosa devo fare per poter battere le migliori giocatrici e sono molto fiduciosa" .