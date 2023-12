Iga Swiatek dura sulla WTA: "Sta cambiando molto e questo non ci aiuta"

© Matthew Stockman/Getty Images

Il 2023 non l'ha vista dominatrice come in passato ma la tennista polacca Iga Swiatek ha saputo reagire a ogni avversità ed ha concluso alla grande, vincendo le finali di Cancun, in Messico. Questo successo ha permesso ad Iga di scavalcare nuovamente Aryna Sabalenka (sconfitta in semifinale) e di tornare numero uno al mondo.

È stata una stagione particolare ma senza dubbio molto equilibrata con quattro campionesse Slam differenti. La stagione è finita e Iga ha commentato l'annata, non risparmiando qualche critica generale, ai microfoni di Eurosport.

Ecco le sue parole nello specifico: "È stata una stagione impegnativa e mi ha insegnato davvero molto, anche per questo mi sento ancora più orgogliosa. A Cancun abbiamo visto varie situazioni strane e c'era grande pressione ma sono riuscito a vincere e tornare in vetta al ranking".

Il tennis femminile ha ottenuto buoni risultati in questo 2023 con la lotta tra Iga e Aryna che ha appassionato tutti i tifosi di tennis e l'avvento di nuove campionesse, l'ultima in ordine di Slam , la giovanissima americana Coco Gauff.

Parlando della Sabalenka Iga ha proseguito: "Ha meritato la prima posizione, ha fatto una grande stagione e ha vinto un torneo dello Slam, poi è arrivata in finale in un altro. Ha avuto un grande anno". Iga ha poi rivolte non poche critiche alla WTA per l'organizzazione e il calendario di questa stagione: "Il calendario sta cambiando molto e noi tenniste abbiamo sempre più obblighi.

I tornei sono sempre di più e si allungano, quindi abbiamo più energie da dover dedicare. Certamente tutte queste decisioni non sono favorevoli a ciò che la WTA promuove e cioè l'aiuto verso la salute mentale, l'equilibrio di vita e la salute fisica.

Personalmente prenderei decisioni più favorevoli verso tutto questo, prenderei decisioni più a favore di quello che vogliono sostenere". Iga ha perso la prima posizione a metà stagione e su questa cosa ha riferito: "Aryna ha avuto un anno incredibile, io invece a un certo punto non pensavo più al primato. La pressione per il primato era diventata opprimente e ho optato per altro"..