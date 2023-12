Tartarini su Musetti: "È diverso da Jannik Sinner, Holger Rune o Carlos Alcaraz"

© Clive Brunskill/Getty Images

"Quest'anno non è stato facile per Lorenzo. A metà stagione, sulla terra battuta, abbiamo fatto buoni risultati. Anche sull'erba si è comportato bene con i quarti a Stoccarda e al Queen's e il terzo turno centrato a Wmbledon.

Poi qualcosa è cambiato, molte cose sono cambiate: dalla vita privata ad altri aspetti. Il prossimo anno diventerà papà e non è facile per lui, è molto giovane" . Coach Simone Tartarini ha analizzato la stagione di Lorenzo Musetti con molta onestà in un'intervista rilasciata all'Atp Tennis Radio Podcast.

Il tennista italiano ha ottenuto una prestigiosa vittoria contro Novak Djokovic a Montecarlo, ma non ha raccolto i risultati desiderati e non ha espresso il suo miglior livello con costanza. Il suo primo obiettivo in vista del 2024 sarà proprio quello di trovare continuità e superare i momenti complicati.

Tartarini: "Musetti è diverso da Sinner, Rune e Alcaraz"

Musetti diventerà padre e questo avrà sicuramente un forte impatto sulla sua carriera. "Lorenzo è felice e lo sono anche io ma non è facile controllare tutto, per me, lui, i genitori.

Ci sono state tante cose da pianificare: casa, vita, e forse non è stato concentrato sul tennis. Il prossimo anno la programmazione sarà più semplice e i risultati penso che saranno migliori. La off season la faremo a Monaco e cominceremo in Australia, non con l'Atp Cup, ma a Hong Kong" , ha spiegato Tartarini nelle parole raccolte da SuperTennis.

"Per me il prossimo anno sarà forse migliore. Ha giocato bene ma non è stato facile per lui giocare sempre bene: l'anno scorso perse sei o otto tornei al primo turno. Oggi è ancora un giocatore in costruzione, è diverso da Jannik Sinner, Holger Rune o Carlos Alcaraz: hanno una mentalità diversa.

Mi piace quando riesce a giocare il suo tennis 'diverso', ma non è sempre facile. Credo che nel giro di due-tre anni possa diventare un top10 perché ha il potenziale per riuscirci" .