L'emozionante racconto di Elena Svitolina: "E' una sensazione incredibile"

Elena Svitolina è stata una delle tenniste più colpite dal conflitto tra Ucraina e Russia, iniziato ormai diversi mesi fa. La tennista ucraina è sempre stata molto esplicita riguardo questa triste situazione, rifiutandosi in più riprese di giocare contro avversarie russe o bielorusse, cosa che ha ovviamente creato molte polemiche.

L’ex numero tre al mondo a Forbes ha lasciato un messaggio ai suoi connazionali in difficoltà: “Sento di avere una missione in questo momento in molti modi diversi. Molti ucraini mi mandano messaggi su Instagram e mi contattano quando sono in Ucraina.

È molto bello. Mi dicono: 'Guardo le tue partite' Sono giorni difficili per loro, con 80 o 90 attacchi missilistici, ma trovano il tempo di guardare le mie partite. È una sensazione incredibile.

Il racconto di Svitolina

Ogni volta che mi trovo in una situazione difficile, cerco di ricordare cosa stanno passando i miei amici e la mia famiglia in Ucraina, le situazioni orribili che stanno affrontando.

Devo essere grata per i momenti che ho ora, giocando grandi tornei davanti a così tante persone. Come dice Billie Jean King, la pressione è un privilegio. Io la prendo così", ha spiegato la 29enne. La tennista di Odessa sente una grande responsabilità verso il suo popolo: “Nessuno ti dice davvero come comportarti, come continuare a vivere la tua vita.

Nei primi mesi, la gente non sapeva dove vivere, dove stare. La nostra città è conosciuta come la città dell'umorismo. È stato molto triste vedere come le persone vivono la giornata. Era un blackout completo.

So che ogni partita mi sento come se fosse la mia battaglia, non solo per portare felicità e titoli di giornale, ma anche per ricordare continuamente alla gente che abbiamo ancora bisogno di aiuto per i bambini e le scuole", ha concluso.