Gaudenzi: "Premier Tour? Molto rumore. Avere una guerra civile non aiuta"

© Alexander Hassenstein/Getty Images

Stando a quanto riportato dal sito sportivo The Athletic, il mondo del tennis potrebbe avvicinarsi a una consistente rivoluzione. L’idea sarebbe quella di creare un Premium Tour - distinto da quello dell’ATP - in cui riunire gli eventi più importanti, i Masters 1000 e i tornei del Grande Slam.

Una rivoluzione che avrebbe un forte impatto sull’attuale sistema che regola e caratterizza il circuito maggiore. Il presidente dell'ATP Andrea Gaudenzi ha voluto smentire le notizie che stanno circolando da diversi giorni in un’intervista esclusiva rilasciata al quotidiano The National.

Gaudenzi sul Premier Tour: "Molto rumore. Avere una guerra civile non aiuta"

"No, secondo me, questa possibilità non c’è. Penso che in generale ci sia molto rumore a riguardo. Ma credo anche di essere stato estremamente esplicito negli ultimi quattro anni con ‘OneVision’ : dobbiamo trovare un modo per lavorare insieme" , ha detto chiaramente Gaudenzi.

"Perché in definitiva, qualunque cosa sia stata scritta in quell’articolo è sicuramente il concetto di concentrarsi su un prodotto premium, il che significherà che gli Slam e i Masters saranno una proposta molto potente per i consumatori.

Con questo sono d'accordo al 100%. Ma questo è ciò che stiamo cercando di fare con ‘OneVision’. Ovviamente, non lo so, persone diverse probabilmente hanno idee diverse su come arrivarci. Alla fine siamo allineati.

Stiamo tutti spingendo affinché il tennis sia più forte e cresca, rispetto agli altri sport e rispetto alle altre proposte dell’intrattenimento. Quindi siamo dalla stessa parte, siamo nella stessa squadra: questo è il tennis di squadra. Avere una guerra civile non aiuta" .