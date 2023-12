Il coach di Daniil Medvedev ha un desiderio: "Una finale slam con Jannik Sinner"

© Clive Brunskill/Getty Images

Daniil Medvedev è da anni uno dei tennisti più forti e vincenti del circuito. Il russo è uno dei pochi ad essere riuscito a spezzare la catena di successi di Novak Djokovic negli slam. Il suo successo agli Us Open 2021 non permise al serbo di raggiungere il Calendar Grande Slam (ovvero vincere tutti e 4 i Major nello stesso anno solare).

Anche quest’anno il moscovita ha disputato una grande stagione, posizionandosi al terzo posto del ranking mondiale. Grandi meriti di questi suoi grandi miglioramenti si devono al suo coach Gilles Cervara, che in un’intervista al microfoni di Championat ha fatto un bilancio della stagione del suo assistito.

L’allenatore francese è rimasto molto impressionato dall’ultima versione di Jannik Sinner, capace di battere il russo negli ultimi tre precedenti, a Vienna, Pechino e a Torino alle Atp Finals. Ecco cosa serve secondo lui per invertire di nuovo la tendenza: “Sinner ha fatto molta strada.

Ha investito molto nell'allenamento in questi ultimi mesi, migliorando costantemente qualcosa nel suo gioco e lavorando incredibilmente duro. Daniil deve solo giocare come ha fatto a Torino. Ha giocato bene, ha giocato un tennis molto aggressivo: questa è la chiave del successo contro l'attuale Jannik.

È simile a come si gioca contro Djokovic. Bisogna essere bravi in tutte le fasi, in tutti i colpi", ha affermato.

"Vorrei che incontrasse in finale Slam Carlos o Jannik"

Cerveza è convinto che la stagione disputata quest’anno da Medvedev sia anche migliore del 2021, quando vinse il suo primo Slam: “Se parliamo di costanza, questa è la sua migliore stagione.

Ha vinto due Masters 1000 e diversi altri tornei. Nel 2021 ha vinto un Grande Slam, ha partecipato a un'altra grande finale e ha concluso l'anno come n. 2, quell'anno è stato migliore. Ma il 2023 è vicino al 2021 in termini di qualità.

Vorrei che vincesse altri Slam. Posso solo dire che ha giocato tutte le sue finali contro Nadal e Djokovic. Questa è una grande differenza rispetto ad altri avversari teorici in una finale. Mi piacerebbe molto vedere una finale del Grande Slam con Daniil e qualcun altro, per esempio Carlos o Jannik. Mi interessa molto sapere quale sarebbe il risultato in quel caso", ha concluso.