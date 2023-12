Jannik Sinner e compagni premiati ai Gazzetta Sports Award. Volandri: "Un privilegio"

Nick Kyrgios non è d'accordo sull'accostamento con McEnroe: "A differenza sua..."

Durante la cerimonia di premiazione il capitano azzurro Volandri ha espresso la propria soddisfazione per il premio ricevuto dalla sua squadra, raccontando il rapporto creatosi tra i ragazzi impegnati nella competizione.

L’impresa dei ragazzi capitanati da Filippo Volandri è stata votata come exploit dell'anno di squadra ai Gazzetta Sports Awards , assegnati a bordo della MSC Fantasia a Napoli. Durante l’evento sono state premiate figure di spicco dello sport azzurro come il ct della nazionale Luciano Spalletti , votato allenatore dell’anno, Giamarco Tamberi , eletto uomo dell’anno, la ginnasta Sofia Raffaelli (donna dell’anno) e le due leggende Fabio Cannavaro e Massimiliano Rosolino .

Merito soprattutto di Jannik Sinner , autore di una stagione fantastica, culminata trascinando la nazionale ad uno storico trionfo in Coppa Davis a Malaga, in squadra con Lorenzo Sonego, Lorenzo Musetti, Matteo Arnaldi e Simone Bolelli , 47 anni dopo il primo e unico successo azzurro nella competizione.

Se negli ultimi anni i più grandi miracoli sportivi italiani sono arrivati dai campi di calcio, dalle piste di atletica, dalle vasche delle piscine o dalle piste motociclistiche, nel 2023 non può che essere considerato il tennis lo sport che ha portato i risultati più entusiasmanti, facendoci vivere le emozioni più grandi.

