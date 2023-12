Martina Trevisan sulla BJK Cup: "Un risultato bellissimo. Tathiana Garbin è stata..."

© Matt McNulty/Getty Images

Può decisamente sorridere al termine di una stagione positiva. Martina Trevisan ha preso parte alla cerimonia dei SuperTennis Awards, rilasciando un'intervista nella quale ha riflettuto sui vari risultati ottenuti nel corso di questi mesi e analizzato complessivamente il 2023.

Il ricordo più bello dell'anno per la tennista italiana è ovviamente la Billie Jean King Cup: "Devo concordare con Jasmine Paolini (la persona con cui insieme ha parlato ai microfoni di SuperTennis), credo sia stato il finale che tutti volevamo avere alla fine di questo 2023.

Purtroppo la coppa non l'abbiamo alzata, però è stato un risultato bellissimo e soprattutto eravamo tutte insieme a Tathiana" ha dichiarato la 30enne di Firenze, che a maggio aveva raggiunto la 18esima piazza nel ranking mondiale Wta.

Le bellissime parole verso Garbin

La giocatrice ligure si è poi soffermata sulla capitana azzurra, che ha scoperto un raro tumore a pochi giorni dalle fasi finali della competizione e si è già operata con successo: "È una guerriera.

Ci ha dato sempre lei la forza per queste partite. La riproduzione di una guerriera, della resilienza, che ci ha trasmesso in questi giorni. Quindi è stato veramente un'emozione molto grande averla accanto e spero che anche noi le abbiamo dato l'energia e la forza giusta per attraversare questo momento" ha sottolineato.

Trevisan ha poi speso complimenti anche verso la sua compagna Jasmine Paolini e sul rapporto di amicizia che si è creato: "Ci conosciamo da tanto tempo ormai. Quando ci sentiamo, ridiamo anche di banalità. Abitiamo vicine, avere una persona che fa il tuo stesso lavoro e ti comprende a 360° è una cosa molto piacevole". Per il 2024 una parola chiave sarà: "Divertirsi".