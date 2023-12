Craig Tiley favorevole al Premium Tour: "Sarebbe una grande opportunità"

Una giovane tennista rivela come l'Academy di Rafa Nadal causi molti infortuni

Sono anni che si cerca di raggiungere questo obiettivo, ma i Grandi Slam hanno ottenuto ottimi risultati nel quadro attuale e continuano a ottenerli. Questi sono i periodi dell'anno in cui i giocatori sono più mobilitati, è qui che guadagnano la maggior parte dei loro soldi, ma anche dove hanno la possibilità di profilarsi a livello globale", ha concluso, lasciando comunque una porta aperta a questo cambiamento, in futuro.

“Il circuito premium per il futuro del nostro sport è un'idea che è sul tavolo da diversi anni, e il fatto di motivare il nostro sport e mostrare una predisposizione attiva a questo, in un modo più aperto, è qualcosa che sta ancora accadendo è emozionante”, ha dichiarato nelle dichiarazioni riportate dal Sydney Herald.

Le voci circolate chiaramente hanno fatto discutere gli addetti ai lavori, ma soprattutto i giocatori stessi, che sarebbero direttamente interessati in questa rivoluzione. Punto di vista condiviso anche da Craig Tiley , direttore dell'Australian Open, che si è detto favorevole all’idea:

