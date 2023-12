Binaghi vuole portare le Finals di Coppa Davis a Milano: "Abbiamo le carte in regola"

© Julian Finney/Getty Images

È stato un anno entusiasmante per il tennis italiano, culminato con la storica vittoria della Coppa Davis a Malaga. Trascinato dal suo tennista più rappresentativo, Jannik Sinner, il movimento italiano è cresciuto in maniera importante nel corso degli anni e la conquista dell’insalatiera è stata soltanto il coronamento del lavoro fatto.

La Coppa Davis sarà esposta al pubblico nella Sala degli Arazzi di Palazzo Marino a Milano fino al 13 dicembre, in quella che potrebbe diventare nei prossimi anni la sua nuova casa. Durante l’apertura dell’esposizione del trofeo, il presidente della Fitp Angelo Binaghi ha infatti annunciato che la federazione, dopo aver già ottenuto la possibilità di ospitare le Atp Nitto Finals a Torino, proverà ad accaparrarsi l’organizzazione delle fasi finali della competizione per nazionali.

Le dichiarazioni di Angelo Binaghi

Il presidente della Fitp è stato piuttosto chiaro: “Siamo pronti a competere per portare le Finals di Davis Cup a Milano dal 2025, non appena l’Itf aprirà una gara”.

Binaghi ha poi spiegato che le intenzioni della federazione sono più che concrete. “Siamo convinti di avere le carte in regola per mettere in campo una proposta competitiva, con l’impegno di tutti, soggetti pubblici e privati.

Il sindaco Giuseppe Sala, con cui abbiamo già iniziato a confrontarci, conosce la serietà del nostro impegno” ha rivelato il numero uno della Federazione Italiana Tennis e Padel. La conferma è arrivata anche dal sindaco di Milano Beppe Sala.

La città meneghina è l’indiziata numero uno per ospitare una competizione di così ampio spessore. “Sì, Binaghi mi ha chiamato per capire il nostro interesse e il nostro interesse è enorme, è chiaro che sarebbe un sogno.

Deve essere una candidatura forte, senza fare brutte figure. A noi interesserebbe eccome, sarebbe una cosa prestigiosa. Non lo so quanto sia concreta, per ora è un sogno” ha dichiarato il sindaco milanese.