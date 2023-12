Jasmine Paolini racconta il momento più bello della stagione: "È stato emozionante"

© Fran Santiago/Getty Images

Un 2023 senza dubbio positivo per Jasmine Paolini, che si è tolta diverse soddisfazioni nel corso della stagione. La tennista italiana, oltre a un titolo ottenuto in doppio, ha ottenuto due finali importanti a Palermo e a Monastir: questi risultati le hanno consentito di entrare per la prima volta in carriera in top 30 tornando la numero uno azzurra nel ranking mondiale Wta.

Non solo traguardi individuali per la 27enne: infatti, la nativa di Castelnuovo di Garfagnana è stata anche grande protagonista alle fasi finali di Billie Jean King Cup, in cui ha aiutato la sua squadra ad arrivare fino in fondo alla competizione, cedendo solo al Canada.

Le parole di Jasmine Paolini

Paolini è stata eletta come miglior giocatrice dell'anno ai SuperTennis Awards e ha rilasciato un'interessante intervista insieme all'amica Martina Trevisan: "La Billie Jean King Cup è stata significativa quest'anno.

È stato un momento bellissimo, emozionante, quindi sicuramente il momento migliore della stagione" ha evidenziato. Bellissime le parole riservate alla capitana Tathiana Garbin, che ha scoperto un raro tumore proprio prima dell'inizio della manifestazione a squadre e si è sottoposta (con successo) a una delicata operazione: "Ha dimostrato un coraggio che secondo me poche persone sarebbero state in grado di mostrare.

Non ci sono veramente parole per come insomma ha affrontato la cosa. Veramente solo tanta stima verso Tathiana". Il rapporto con Trevisan è molto stretto: "Tra di noi sembra scontato ma non lo è. Alla fine ci facciamo delle grandi risate quando ci incontriamo e non solo".

Diversi gli obiettivi di Paolini per il 2024; la parola chiave è una: "Migliorarsi". Dopo qualche altro giorno di pausa, sarà tempo di iniziare la preparazione in vista dei primi impegni ufficiali della nuova annata.