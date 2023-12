L'emozionante messaggio di Tathiana Garbin: "Torno presto, non mollo"

© Fran Santiago/Getty Images for ITF

Tathiana Garbin ha recentemente superato una seconda operazione per l'esportazione di un raro tumore, che ha scoperto poco prima delle fasi finali di Billie Jean King Cup. La finale raggiunta dall'Italia nella competizione a squadre ha reso ancora più speciale e particolare il risultato.

La capitana è intervenuta durante la serata dei SuperTennis Awards, dopo il premio annunciato alla formazione azzurra per "l'impresa dell'anno". Il messaggio dell'ex tennista è stato emozionante e anche profondo: "Sono felicissima di vedere le mie ragazze sul palco, è un premio conquistato con tanto impegno e sacrificio.

In questo sport a volte ci si sente soli. Io invece ho la sensazione che in questa squadra ci sentiamo come una famiglia, ci sentiamo forti insieme. Siamo affiatate e si passano cose anche un po' più complesse, come nel mio caso" ha sottolineato.

Garbin ringrazia Sinner e svela

Garbin ci ha tenuto a elogiare le parole di Jannik Sinner nei suoi confronti prima del delicato intervento, proprio a seguito del trionfo in Coppa Davis a Malaga in conferenza stampa: "I ragazzi, in un momento di estrema felicità, hanno trovato parole per me, è ancora più bello condividere questa serata con voi.

Torno presto, non mollo" ha aggiunto e concluso nell'intervista durante la serata. La 46enne ha tenuto tutti in pensiero per l'operazione a cui si è sottoposta: "Ciao a tutti. L’intervento è andato bene grazie alla professionalità e alla competenza del professor Lippolis e di tutto il suo team medico a cui va la mia più profonda gratitudine.

Grazie a tutti per i messaggi di sostegno e vicinanza. A presto" con questo messaggio aveva annunciato come tutto fosse andato per il verso giusto.