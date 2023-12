Angelo Binaghi: "Non dimentico quello che ha fatto Fabio Fognini per l'Italia"

© Clive Brunskill/Getty Images

Per l'impegno profuso con la maglia dell'Italia nel corso di tutta la sua carriera e l'amore dimostrato per il proprio Paese in ogni sfida, Fabio Fognini avrebbe probabilmente meritato di far parte della spedizione azzurra a Malaga e conquistare la Coppa Davis.

Non è quindi un caso che il suo storico compagno di doppio Simone Bolelli e il presidente della FITP Angelo Binaghi abbiano pensato al tennista ligure dopo aver sollevato al cielo la famosa insalatiera. Fognini ha letteralmente trascinato il team italiano nei momenti più complicati gettando il cuore oltre l'ostacolo in più di una circostanza.

Binaghi: "Non dimentico quello che ha fatto Fognini tante volte"

Proprio per tutti questi motivi, durante i festeggiamenti per la vittoria della Coppa Davis tenutisi presso la sede della Regione Emilia-Romagna e nelle parole riportate dall'agenzia di stampa ANSA, Binaghi ha voluto ringraziare Fognini per la sua dedizione alla causa del tennis tricolore.

"Credo, ed è stato il mio primo pensiero dopo la vittoria della Davis, che il capitano e soprattutto la Federazione non debbano perdere un aspetto fondamentale che è il senso della riconoscenza. A Fabio Fognini è andato il mio primo pensiero dopo la vittoria.

Io sono più vecchio di Jannik Sinner e anche di Filippo Volandri. Ho vissuto almeno 20-23 anni di passione con questa Coppa Davis in giro per i campi del mondo" , ha spiegato Binaghi. "E io non dimentico quello che Fabio Fognini ha fatto tante volte, con compagni di squadra più modesti rispetto a Sinner e Matteo Berrettini e ha avuto delle prestazioni al limite dell'eroismo per la Coppa Davis, ha combattuto in campi avversi, con arene che facevano il tifo contro, con avversari di grande valore e ha vinto match incredibili, dando lustro alla nostra nazionale e alla Federazione, riuscendo a tenerla a galla e fargli fare ottimi risultati" .