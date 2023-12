Una giovane tennista rivela come l'Academy di Rafa Nadal causi molti infortuni

Adriano Panatta su Matteo Berrettini: "Relazione con Satta non c'entra, le donne..."

Binaghi e le polemiche su Jannik Sinner: "L'obiettivo non è la Coppa Davis ma..."

Flavia Pennetta annuncia il grande sogno di Fabio Fognini per il 2024

Berrettini: "Torno in Australia. Voglio provare le emozioni di Malaga anche in campo"

Nick Kyrgios non è d'accordo sull'accostamento con McEnroe: "A differenza sua..."

Arthur Fils furioso dopo la sconfitta alle Next Gen Finals: "Quella regola è pessima"

Ljubicic: "Jannik Sinner non è come Alcaraz. Slam? Potrebbe vincere prima le Finals"

"È una persona meravigliosa", tutti pazzi per Jannik Sinner. E gode anche il turismo

Il 22 volte campione slam saggerà così le sue condizioni in vista degli Australian Open e valutera' le sue possibilità. Il sogno del fuoriclasse iberico è tornare competitivo e magari provare a vincere il Roland Garros, torneo che lo ha reso celebre e che ha vinto 14 volte, inserendolo di conseguenza nella storia di questo sport.

Intanto pochi giorni fa Nadal ha ufficializzato il suo ritorno in campo, dando appuntamento a tutti i suoi tifosi al torneo Atp 250 di Brisbane, suo primo evento dopo oltre un anno.

Ma è un'esperienza incredibile, mi hanno sostenuto fin dal primo giorno. Forse sono partita quando ero molto giovane, ti allontani dai tuoi genitori e questo è difficile, anche se è stato un bene per me maturare e rendermi conto del sacrificio che questa carriera comporta.

Mi ha allenato molto. Hanno la stessa filosofia di Rafa, molto allenamento e poco riposo, totalmente concentrati sul campo. Questo ha causato molti infortuni, perché nessuno ha il fisico di Rafa . Molti di noi non riuscivano a reggere il ritmo di cinque ore di allenamento al giorno senza avere giorni di riposo.

Geerling ha spiegato perché nell'Accademia ci sono molti infortuni. Secondo la giovane tennista ciò è dipeso dal fatto che spesso si incoraggia a fare molti allenamenti, dando poco spazio al riposo: “Si allenano per molte ore e Toni Nadal è molto presente.

Nel corso di una lunga intervista rilasciata a puntodebreak.com, la giovane stella del tennis spagnolo Ariana Geerlings ha parlato della sua esperienza triennale presso la Rafa Nadal Academy. L'astro nascente ha espresso parole di grande ammirazione per Rafael Nadal e suo zio Toni.

© by Bradley Kanaris/Getty Images

Site build with: World CMS 3.0

© 2023 All Rights Reserved - Coppini Trading (Pty) LTD