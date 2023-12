Arthur Fils furioso dopo la sconfitta alle Next Gen Finals: "Quella regola è pessima"

© Adam Pretty/Getty Images

Arthur Fils ha ceduto in finale contro Hamad Medjedovic alle Next Gen ATP Finals 2023. Il francese era il favorito per la finale di Gedda, ma si è fatto sorprendere dal pupillo di Novak Djokovic in un match lungo 5 set.

Come sappiamo la competizione che seleziona i migliori giovani in circolazione ha un regolamento diverso da quello che siamo abituati a vedere durante l’arco della stagione. Assenza del riscaldamento, set che durano 4 game sono alcune delle novità rispetto alle regole che conosciamo.

Il tennista transalpino non ha però apprezzato le lunghe pause tra un set e l'altro che il suo rivale si è preso: "È una regola molto sbagliata. Se vuoi che le cose vadano più velocemente, non hai bisogno di pause di 10 minuti tra un set e l'altro.

È il regolamento, quindi dobbiamo sopportarlo", ha spiegato Arthur a l’Equipe. Poi ha proseguito: "Ci siamo fermati per circa otto o dieci minuti tra il primo e il secondo set, e poi tra il quarto e il quinto.

È così che funziona. Quando è tornato in campo, io ero dentro. Non so se volesse rompere il mio ritmo o rientrare in partita. Potrebbe non essere contro di me e non ho alcun problema, ma la regola è pessima.

"E davvero stupido che qui possa succedere"

Ho perso un po' il ritmo, dopo due tie-break intensi, non è facile tornare a giocare il punto successivo dieci minuti dopo. Credo che questo lo abbia aiutato. Non l'ha fatto necessariamente per danneggiarmi, alla fine è nel rispetto delle regole.

In un Grande Slam, se vinci 7-6 nel primo set, un'ora di gioco, è normale, ma qui è qualcosa che dovresti poter fermare, è davvero stupido. Nel corso della sua preparazione in Kuwait avrà una spalla molto speciale: “Vado in Kuwait questa domenica.

Mi alleno tutta la settimana con gli sparring partner e venerdì 8 arriva Rafa. Da quel momento in poi ci alleneremo insieme. Continuerò la mia preparazione", ha concluso.