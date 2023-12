Nick Kyrgios non è d'accordo sull'accostamento con McEnroe: "A differenza sua..."

© getty images

Uno dei protagonisti più attesi del 2024 sarà senza dubbio Nick Kyrgios. Il tennista australiano ha giocato una sola partita in questo 2023: un primo turno al torneo ‘250’ di Stoccarda, perso contro Yibing Wu.

Un momento negativo iniziato in Australia. In campo per un’esibizione con Novak Djokovic sulla Rod Laver Arena, ha poche ore dopo dichiarato forfait per il torneo del Grande Slam di casa. Il primo di una serie infinita e indeterminata di ritiri, fatta eccezione per quella breve parentesi di Stoccarda.

L’obiettivo era quello di difendere la finale a Wimbledon, ma gli infortuni fisici non gli hanno permesso questo rientro. L’assenza ai tornei ha portato a una conseguenza drastica nel ranking: Kyrgios ha perso tutti i punti che aveva da difendere.

"Non ho mai rotto tutte le racchette come ha fatto lui"

Il 28enne di Canberra è stato spesso paragonato a John McEnroe per il suo temperamento focoso, ma anche per la capacità di giocare un tennis eccezionale In merito a questi accostamento Kyrgios si è espresso così: "Non credo di essere mai stato escluso da un incontro.

Lui ha rotto tutte le sue racchette e non ne aveva più con cui giocare (durante una partita) e ha dovuto rinunciare. Quindi non credo di averlo mai fatto. Quando io e Jonny ci siamo incontrati per la prima volta alla Laver Cup, lui era il capitano del Team World e io ero il capitano del Team World in quel senso.

Non sapevamo come sarebbe andata, ma ci siamo seduti a cena insieme e abbiamo capito che siamo molto simili. Stavamo solo cercando di essere noi stessi, provando ad essere originali e autentici. È rimasto sorpreso dal fatto che io sia intellettualmente acceso, quindi non ha cercato di darmi consigli", ha concluso.