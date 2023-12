Flavia Pennetta annuncia il grande sogno di Fabio Fognini per il 2024

© Clive Brunskill/Getty Images

Flavia Pennetta è stata protagonista al torneo benefico dell’Aspria Charity Open in quel di Milano. Nel corso dell'evento l'ex campionessa degli Us Open è stata interrogata sulle attuali condizioni di suo marito Fabio Fognini, reduce da un bel finale di stagione tra i circuiti Atp e Challenger.

In un'intervista a LaPresse, la 41enne di Brindisi ha parlato del recente ritiro del sanremese del Maia Open: "Gli dispiace molto soprattutto perché stava giocando bene, purtroppo ha avuto questo problema al polpaccio e analizzando bene la situazione ha preferito fermarsi in questo torneo e non farsi più male, altrimenti sarebbe rimasto fermo di più” ha sottolineato, rassicurando i fan sulle condizioni del giocatore italiano.

Il sogno per il 2024

Anche Flavia Pennetta ha fatto comprendere agli appassionati che la voglia di giocare al 36enne ligure è viva più che mai. Nel 2024 l'italiano proverà a tornare protagonista anche nei tornei Atp di un certo prestigio, a cominciare dagli Australian Open: il classe 1987 spera di poter entrare direttamente nel tabellone principale dello Slam australiano.

Secondo l'ex tennista c'è un grande obiettivo nella testa di Fognini per la prossima annata: "Credo sia sicuramente un sogno che esista quello di Fabio di tornare a far parte del gruppo in Coppa Davis" ha svelato. Fabio è pronto per tornare a battagliare in campo: "Nonostante tutto e tutti io sono orgoglioso di come ho dimostrato a me stesso di aver superato momenti duri con lotta, sacrificio e amore per questo sport.

Nessuno mi potrà togliere ciò che ho fatto con lealtà, trasparenza, sacrificio ma soprattutto onestà, che nel mio vocabolario valgono molto di più di una semplice partita di tennis, vinta o persa che sia" è lo sfogo di qualche giorno fa dell'atleta azzurro.