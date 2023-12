La lezione di Caroline Wozniacki sul tennis: "Se lo vuoi tutto è possibile"

© Hector Vivas/Getty Images

Il 2023 ci ha regalato tante belle emozioni, soprattutto nel mondo del tennis. Non solo la vittoria in Davis dell'Italia o i clamorosi record di Novak Djokovic ma anche grandi soddisfazioni come quelle relative alla tennista danese Caroline Wozniacki.

La bella atleta nordica è tornata in campo dopo aver annunciato qualche anno fa il suo ritiro, ha figli ed ha dimostrato di poter ancora competere, giocando in ottime condizioni. Parliamo di una tennista che ha fatto la storia del suo paese, Caroline ha vinto infatti gli Australian Open nel 2018 e i suoi successi sono impressi nella memoria collettiva.

Caroline Wozniacki è il primo sportivo danese a vincere un torneo del Grande Slam e ha dato nuovo lustro al suo paese. La Danimarca infatti non è un paese conosciuto per una particolare storia tennistica ma la Wozniacki ha ottenuto grandi successi.

È tornata in campo Caroline e ha reso possibili alcuni suoi sogni. In questi giorni la tennista ha partecipato con Maria Sakkari, Carlos Alcaraz e Tommy Paul ad un esibizione a Città del Messico e tutti si sono divertiti molti.

Poi Caroline ha parlato alla TV messicana Azteca Deportes ed ha raccontato questo particolare momento della sua vita: "Non credo in particolari sacrifici a dire il vero. Io credo che tutti noi facciamo delle scelte e che le decisioni che poi prendiamo ci metteranno nelle condizioni in cui vogliamo essere.

Alla fine penso di aver fatto le scelte giuste e che mi hanno permesso di essere una tennista migliore. Ne sono molto orgogliosa e voglio insegnare questo ai bambini piccoli e anche ai miei figli. Raggiungi i tuoi sogni in base al lavoro che fai per ottenerli.

Se lavori duro e ami quello che fai tutto è possibile. Io provengo da un piccolo paese dove il tennis non aveva tradizioni tennistiche e ora vedo la crescita di altri giovani danesi e questo è davvero speciale per me.

Rune? Spero che dia inizio ad un'altra tradizione del tennis danese e penso che vedremo sempre più ragazzi giocare e inseguire sogni in questo sport". Ora l'obiettivo della tennista è tornare competitiva anche nel 2024 e magari raggiungere altri grandi risultati, in una carriera già di per sé straordinaria.