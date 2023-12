Next Gen ATP Finals - Medjedovic sulle orme di Novak Djokovic: "Sono fiducioso"

© Adam Pretty/Getty Images

Hamad Medjedovic. È il serbo il sesto trionfatore della storia delle Next Gen ATP Finals, il campione con la classifica più bassa nella storia del torneo. Un trionfo quello del 20enne di Novi Pazar che fa il paio con quello di qualche settimana fa del suo connazionale Novak Djokovic a Torino, a dipingere un finale di stagione a tinte serbe.

A Gedda, in un King Abdullah Sports City gremito, l’attuale numero 110 del mondo si è imposto in finale contro il 19enne transalpino Arthur Fils, in una battaglia terminata 3-4(6) 4-1 4-2 3-4(9) 4-1 dopo due ore e 11 minuti, nella prima finale in cinque set nella storia della competizione.

Medjedovic ha concluso il torneo senza perdere una partita, portandosi a casa il montepremi record di 514.000 dollari. A fine partita il 20enne serbo ha espresso la propria soddisfazione per il grande successo, che lo proietta già mentalmente alla prossima stagione, che potrebbe essere quella della consacrazione.

Le parole di Medjedovic al termine del match

Sul doppio successo serbo alle Finals. “Siamo due tennisti provenienti dalla Serbia. Lui ha vinto il grande Masters, quello vero, e io ho vinto il Next Gen. Ovviamente è una cosa enorme e sono felice di seguire le sue orme in qualche modo” ha dichiarato Medjedovic.

Il 20enne serbo si è detto incredulo per aver portato a casa questo torneo. “Non riesco a credere di aver vinto questo titolo, mi darà molta fiducia per il 2024. Arthur è un giocatore straordinario; è Top 40 per un motivo, quindi sono davvero felice” ha detto il giovane campione, che ha commentato così la finale con Fils: “È stata dura dopo il primo set.

Mi sono cambiato, ho recuperato e ho ricominciato a giocare bene. Non ho giocato bene quando ho avuto match point nel quarto set. Non ero rilassato, ero molto rigido. Grazie a Dio mi sono ripreso e ho cercato di rimanere rilassato il più possibile e alla fine ci sono riuscito”.