Ivanisevic racconta Novak Djokovic: "Una volta ci ha incatenati con le manette"

La stagione disputata da Novak Djokovic è stata pazzesca. Il fuoriclasse è riuscito a vincere quasi tutto ciò che si era prefissato, mancando l’appuntamento solo a Wimbledon. Il numero uno del mondo punta sempre al massimo in qualsiasi torneo al quale prende parte.

Il suo coach Goran Ivanisevic ha spiegato cosa significa lavorare per lui: "Una buona analogia potrebbe essere quella di considerarlo come l'amministratore delegato di un'azienda, che cerca ed esige profitti. Questi profitti lo distinguono dagli altri.

Come per le perdite in un'azienda, se perde, perde quote di mercato, il che si traduce in un calo in classifica. Per Nole, come per qualsiasi altro giocatore d'élite, questo è troppo difficile da gestire", ha confessato a We Are Tennis.

Il tecnico croato ha svelato un aneddoto che racconta quanto sia esigente Djokovic: “Ci ha incatenato con le manette per tre giorni. Non è un tipo facile, mettiamola così. Soprattutto quando qualcosa non va come vuole lui.

Ci torturava, ci strappava le unghie e molte altre cose che non posso dire. Ma siamo ancora qui, siamo ancora vivi. Il mio cuore è ancora buono. Sono un uomo anziano e devo stare attento al mio cuore. Siamo qui per farlo sentire meglio e per farlo funzionare meglio.

A volte non è facile. A volte è molto complicato. Poi prosegue: “È molto difficile migliorare con lui, ma lui vuole farlo. Questo è il bene e il male per me come allenatore e per il resto della squadra.

Penso che abbia migliorato molto le sue volée, il suo gioco e la sua posizione a rete. Ora, quando va a rete in generale e quest'anno, sta colpendo delle volée incredibili. La sua posizione a rete è molto migliorata, è molto difficile passarlo.

Prima era molto facile superarlo, ma ora si trova a suo agio a rete. Nella finale degli US Open ha giocato due o tre delle volée importanti nella finale contro Medvedev. Non ha paura di andare a rete. Sta colpendo i suoi dritti molto più forte, sta andando a segno.

Sulle seconde di servizio, a volte supera i 200 chilometri.

"Chi sono io per arrabbiarmi con lui? È il miglior giocatore della storia del tennis"

Quando Nole perde una partita non è facile gestirlo: "Chi sono io per arrabbiarmi con lui? È il miglior giocatore della storia del tennis.

A volte mi arrabbio con lui solo quando ci urla contro senza motivo. Quando perde la partita, dà sempre il massimo e fa del suo meglio. Ma non è facile avere a che fare con lui quando perde la partita. Martedì sera alle ATP Finals ha finito tardi.

Mercoledì non l'abbiamo visto per niente e fino a giovedì non sapevamo cosa stesse succedendo. Eravamo in camera e non sapevamo se saremmo andati a casa o se avremmo fatto il riscaldamento contro Hurkacz. Come ogni essere umano, anche lui ha dei litigi con se stesso.

Penso che abbia preso la decisione giusta per rimanere calmo. So che non è facile. So che non è facile motivarsi. Ha vinto tutto e si è classificato al primo posto, ma trova sempre la motivazione. Non è facile, è la vita.

È il numero uno. Vuole sempre di più. Vuole sempre qualcosa di meglio". ha concluso.